Dorota Zawadzka to psycholożka, która zyskała popularność dzięki programowi "Superniania". Od tego czasu może cały czas liczyć na zainteresowanie ze strony internautów. Na bieżąco informuje fanów na Facebooku o tym, co się u niej dzieje. 27 maja wyjawiła, że udała się do lekarza i usłyszała diagnozę - kolano gospodyni. O tym, czym jest ów schorzenie i skąd wzięła się jego nazwa, opowiedział nam ceniony ortopeda Konrad Wasylewski.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda zaskakuje! "Chciałam zostać lekarzem"

Dorota Zawadzka zmaga się z kolanem gospodyni. Ekspert wyjaśnił nam, czym jest to schorzenie

Dorota Zawadzka udała się do lekarza, gdzie usłyszała zaskakującą diagnozę. "Człowiek idzie do lekarza z kolanem, a wychodzi z całym spisem zawodów, sportów i ról społecznych. I wszystkie bolą! Bo okazuje się, że medycyna ma swoje poczucie humoru. I to całkiem niezłe. Myślałam, że mam po prostu kolano. Jedno. W dodatku własne. Może trochę zmęczone, takie, które w ostatnim czasie postanowiło przypomnieć mi, że nie jestem już dziewczęciem. A tu proszę. Kolano gospodyni" - przekazała we wpisie na Facebooku.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Konrada Wasylewskiego. Ceniony ortopeda wyjaśnił nam, czym jest schorzenie, z którym zmaga się Zawadzka. - "Kolano gospodyni" to potoczna nazwa zapalenia kaletki przedrzepkowej, czyli niewielkiego "woreczka" z płynem, który znajduje się z przodu kolana, tuż przed rzepką. Taka kaletka działa jak poduszka - zmniejsza tarcie między skórą a kością. Kiedy jest długo uciskana, drażniona albo dojdzie do urazu, może się zapalić i wypełnić większą ilością płynu. Wtedy kolano z przodu robi się spuchnięte, tkliwe, czasem ciepłe i bolesne, szczególnie przy klękaniu lub zginaniu nogi - tłumaczy nam lekarz.

Ekspert wyjaśnia, że może być to uciążliwe, ale odpowiednie leczenie powinno przynieść pozytywne skutki. - W przypadku pani Doroty Zawadzkiej, jeśli rzeczywiście chodzi o tzw. kolano gospodyni, taka zmiana bywa bardzo dokuczliwa, ale często ma dobre rokowanie i przy właściwym leczeniu można ją wyciszyć - wyjaśnia Wasylewski.

Skąd wzięła się nazwa kolano gospodyni? Lekarz ujawnia pochodzenie nazwy

Ortopeda wyjaśnił nam również, skąd pochodzi nazwa "kolano gospodyni". - Dawniej obserwowano to schorzenie u osób, które dużo pracowały na kolanach, na przykład przy myciu podłóg. Stąd angielskie określenie "housemaid’s knee", czyli właśnie "kolano gospodyni". Dziś ta nazwa jest już historyczna i trochę myląca, bo problem dotyczy nie tylko gospodyń domowych. Może wystąpić u ogrodników, osób układających podłogi, hydraulików, sportowców, a także po zwykłym upadku na kolano - przekazał ekspert.

Lekarz wyjaśnił również, co jest podłożem schorzenia, które dotknęło Zawadzką. - Podłożem schorzenia jest najczęściej przeciążenie lub powtarzający się ucisk przedniej części kolana. Czasem wystarczy jedno mocniejsze uderzenie albo upadek. Rzadziej kaletka może ulec zakażeniu, zwłaszcza gdy w okolicy kolana była ranka lub otarcie - dowiadujemy się. Jak wygląda leczenie? - Leczenie zwykle polega na odciążeniu kolana, unikaniu klękania, chłodzeniu, stosowaniu opaski uciskowej i leków przeciwzapalnych. Gdy obrzęk jest duży, lekarz może rozważyć odciągnięcie płynu z kaletki, a jeśli podejrzewa zakażenie - leczenie antybiotykiem lub operacyjne usunięcie kaletki - przekazał Wasylewski.