Sebastian Fabijański jeszcze niedawno występował w "Tańcu z gwiazdami" u boku Julii Suryś. Aktor doszedł do finału, gdzie ostatecznie przegrał jednak z Gamou Fallem. Podczas przygody z programem nie krył, że taneczna partnerka mocno go wspierała. Teraz poruszył ten temat w nowym odcinku "Galaktyki Plotek".

Sebastian Fabijański szczerze o relacji z Julią Suryś. "Nie wyobrażam sobie tańczyć z kimś innym"

Prowadzący Marcin Wolniak wprost zapytał gwiazdora, czy po zakończeniu programu uznaje, że Suryś jest jego przyjaciółką. Fabijański jasno wyjaśnił, jakie ma do niej podejście. - Ja w ogóle mam taki dosyć duży dystans do określenia przyjaźń. Wydaje mi się, że to jest bardzo duże słowo. Na pewno to jest super kumpela. Świetna dziewczyna, bardzo dobry człowiek. Świetna tancerka, super poczucie humoru. I naprawdę jestem wdzięczny, że z nią tańczyłem. I szczerze, nie wyobrażam sobie tańczyć z kimś innym w tym programie - skomentował aktor.

Fabijański ujawnił też, w jaki sposób młoda tancerka go wspierała. - Bardzo ważnym elementem, ponieważ ona swoją osobą sprawiła, że ja poczułem się jakoś tak bezpiecznie, że poczułem się swobodnie, że mogłem przy niej po prostu być sobą (...). Znaczy, w ogóle ja na początku tego programu założyłem sobie, że ja chcę przejść przez ten program fair wobec siebie i innych. I to było moim głównym założeniem. I wydaje mi się, że to finalnie się udało - podsumował w "Galaktyce Plotek".

Czy Sebastian Fabijański jest gotowy na nową miłość? "Bardzo trudno jest mi..."

W podcaście poruszono również temat miłości i związków. Prowadzący dopytał, czy aktor jest gotowy na odnalezienie drugiej połówki. - Pytasz, czy jestem gotowy na miłość. Nie wiem, nie wiem, czy jestem. Może tak, może nie. Natomiast bardzo trudno jest mi na przykład pójść na randkę - wyznał Fabijański. Opowiedział też o kwestii korzystania z aplikacji randkowych. - Chciałem troszkę wyjść poza kręgi tego mojego towarzystwa, nazwijmy to. Bo jak sobie tak wizualizuję jakąś idealną moją sytuację romantyczną, to fajnie by było, żeby to było z osobą, która nie jest związana z tym, z czym ja jestem związany - skomentował gwiazdor.