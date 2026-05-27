Sebastian Fabijański po zakończeniu "Tańca z gwiazdami" znalazł chwilę na odpoczynek i ponownie otworzył się na temat swojego zdrowia psychicznego. W naszym podcaście "Galaktyka plotek" aktor opowiedział o terapii, trudnym pobycie w szpitalu psychiatrycznym oraz o tym, jak dziś dba o swoją psychikę. Fabijański podkreślił również, że zbyt długo ignorował sygnały ostrzegawcze i dopiero kryzys zmusił go do sięgnięcia po profesjonalną pomoc.

Sebastian Fabijański wrócił do trudnych wspomnień. Dziś apeluje o dbanie o psychikę

Marcin Wolniak zapytał aktora, jak obecnie się czuje i czy potrzebuje pomocy terapeuty - w dawnych wywiadach Fabijański podkreślał, że bardzo pomogły mu takie spotkania. - Tak, oczywiście. Myślę, że mój pobyt w szpitalu psychiatrycznym swego czasu przyniósł do mojego życia model dbania o psychikę i troszczenia się o nią. Problemy psychiczne są często bardzo wstydliwe - przekazał Fabijański w "Galaktyce Plotek". - Ludzie chcą uciekać od problemów. To istotne, żeby nie zwlekać. W momencie, kiedy coś zaczyna się dziać, żeby iść po prostu po pomoc - uzupełnił aktor.

- Ja bardzo długo zwlekałem i doprowadziłem się do takiego stanu, że musiałem po prostu iść do szpitala, bo nie było innej możliwości - dodał następnie. Przekazał, aby nie sugerować się reakcjami innych osób, które nieświadome skali problemu, mogą na przykład go ignorować lub bagatelizować.

Sebastian Fabijański nie wygrał "Tańca z gwiazdami". Tak mówił o werdykcie

Po zakończeniu programu Sebastian Fabijański odezwał się do fanów w mediach społecznościowych i podziękował za ogromne wsparcie, jakie otrzymywał przez cały czas trwania show. Na nagraniu towarzyszyła mu partnerka taneczna Julia Suryś, z którą stworzył zgrany duet i wyjątkową relację. Aktor dał do zrozumienia, że udział w "Tańcu z gwiazdami" był dla niego ważnym i emocjonalnym doświadczeniem, które zostawi po sobie wiele pięknych wspomnień. Mimo zakończenia przygody z programem sprawiał wrażenie spokojnego i pogodzonego z werdyktem widzów, według których najlepszy okazał się Gamou Fall, który tańczył u boku Hanny Żudziewicz.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.