Powrót na stronę główną

Sebastian Fabijański szczerze o wychowaniu syna. Padły słowa o Maffashion

Sebastian Fabijański był gościem podcastu "Galaktyka Plotek". W szczerej rozmowie z Marcinem Wolniakiem opowiedział o swoim podejściu do wychowania syna.
Fabijański
Fabijański szczerze o wychowaniu syna. Wtem wspomniał o Maffashion. 'Ma podobne podejście' / Fot. Plotek Exclusive / Instagram / sebastian.fabijanski.official

Sebastian Fabijański to popularny aktor i raper. Widzowie doskonale znają go z produkcji "Mowa ptaków" oraz "Belfer". Fabijański był także uczestnikiem najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami", gdzie występował u boku Julii Suryś. Para szybko podbiła serca widzów i dotarła aż do finału. W mediach głośno jest nie tylko o karierze Sebastiana Fabijańskiego, lecz także o jego życiu prywatnym. Aktor ze związku z Maffashion doczekał się syna Bastiana, który w tym roku skończy sześć lat. W najnowszym odcinku naszego podcastu "Galaktyka Plotek" opowiedział o wychowaniu chłopca.

Zobacz wideo Fabijański o synu. Co za słowa

Sebastian Fabijański o synu. "Wydawało mi się, że wiem, co to jest miłość"

Prowadzący Marcin Wolniak zapytał Sebastiana Fabijańskiego o to, czego nauczył go jego syn. Aktor bez wahania odparł, że jest to miłość. - Zanim się urodził mój syn, wydawało mi się, że wiem, co to jest miłość. No dopiero po jego urodzeniu się dowiedziałem, czym ona jest - powiedział w "Galaktyce Plotek". Aktor mówi, że niezwykle uważnie podchodzi do kwestii wychowania syna. - [Mam - przyp.red.] też jednocześnie jakiś taki alert i radar, który cały czas działa, czy ja nie robię tego, co na przykład mój tata robił, bo nie chcę mu zafundować jakichś konkretnych rzeczy, które z kolei fundował mi mój tata. Więc staram się być bardzo czujny w tym - przekazał. - Natomiast, tak jak powiedziałem, jeżeli miałbym opowiedzieć o miłości, o takiej jej najpiękniejszej formie, no to niewątpliwie jest to miłość do dziecka - dodał aktor.

Galeria FabijańskiOtwórz galerię

Sebastian Fabijański o przyszłości syna. "Śpiewa moje piosenki"

W dalszej części rozmowy Sebastian Fabijański opowiedział o przyszłości syna. Nie nakłada na niego presji, jednak bacznie obserwuje jego talenty. - Staram się obserwować, co go najbardziej kręci. Nie chcę fundować tony zajęć, żeby robił rzeczy, których sam nie do końca chce robić - wyjawił aktor. - Wczoraj oglądaliśmy bajkę, tam była muzyka (...) I on przewijał i śpiewał dźwięki, które były w tej muzyce.(...) No i mam takie poczucie na ten moment, że lubi chyba śpiewać, że lubi w ten sposób się wyrażać - powiedział.

Fabijański wspomniał też, o mamie Bastiana, Maffashion. - Też myślę, że Julia ma podobne podejście w tym temacie i będziemy, wydaje mi się, obserwować, co go najbardziej kręci - dodał i zaznaczył, że nie polecałby synowi zostania aktorem.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/10 "Konik na biegunach" to utwór, który wykonuje:

Myślisz, że znasz wszystkie polskie przeboje? Sprawdź się w naszym quizie i zgarnij chociaż 6/10
Popularne
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji