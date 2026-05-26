Sebastian Fabijański to popularny aktor i raper. Widzowie doskonale znają go z produkcji "Mowa ptaków" oraz "Belfer". Fabijański był także uczestnikiem najnowszej edycji "Tańca z gwiazdami", gdzie występował u boku Julii Suryś. Para szybko podbiła serca widzów i dotarła aż do finału. W mediach głośno jest nie tylko o karierze Sebastiana Fabijańskiego, lecz także o jego życiu prywatnym. Aktor ze związku z Maffashion doczekał się syna Bastiana, który w tym roku skończy sześć lat. W najnowszym odcinku naszego podcastu "Galaktyka Plotek" opowiedział o wychowaniu chłopca.

Sebastian Fabijański o synu. "Wydawało mi się, że wiem, co to jest miłość"

Prowadzący Marcin Wolniak zapytał Sebastiana Fabijańskiego o to, czego nauczył go jego syn. Aktor bez wahania odparł, że jest to miłość. - Zanim się urodził mój syn, wydawało mi się, że wiem, co to jest miłość. No dopiero po jego urodzeniu się dowiedziałem, czym ona jest - powiedział w "Galaktyce Plotek". Aktor mówi, że niezwykle uważnie podchodzi do kwestii wychowania syna. - [Mam - przyp.red.] też jednocześnie jakiś taki alert i radar, który cały czas działa, czy ja nie robię tego, co na przykład mój tata robił, bo nie chcę mu zafundować jakichś konkretnych rzeczy, które z kolei fundował mi mój tata. Więc staram się być bardzo czujny w tym - przekazał. - Natomiast, tak jak powiedziałem, jeżeli miałbym opowiedzieć o miłości, o takiej jej najpiękniejszej formie, no to niewątpliwie jest to miłość do dziecka - dodał aktor.

Sebastian Fabijański o przyszłości syna. "Śpiewa moje piosenki"

W dalszej części rozmowy Sebastian Fabijański opowiedział o przyszłości syna. Nie nakłada na niego presji, jednak bacznie obserwuje jego talenty. - Staram się obserwować, co go najbardziej kręci. Nie chcę fundować tony zajęć, żeby robił rzeczy, których sam nie do końca chce robić - wyjawił aktor. - Wczoraj oglądaliśmy bajkę, tam była muzyka (...) I on przewijał i śpiewał dźwięki, które były w tej muzyce.(...) No i mam takie poczucie na ten moment, że lubi chyba śpiewać, że lubi w ten sposób się wyrażać - powiedział.

Fabijański wspomniał też, o mamie Bastiana, Maffashion. - Też myślę, że Julia ma podobne podejście w tym temacie i będziemy, wydaje mi się, obserwować, co go najbardziej kręci - dodał i zaznaczył, że nie polecałby synowi zostania aktorem.