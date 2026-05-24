Pola Wiśniewska po rozstaniu z Michałem Wiśniewskim zamieściła w sieci nietypowe ogłoszenie. Była partnerka lidera Ich Troje postanowiła sprzedać jedną z najbardziej symbolicznych pamiątek po zakończonym związku. Chodzi o suknię ślubną.

Pola Wiśniewska sprzedaje suknię ślubną. Wymowny gest po rozstaniu z liderem Ich Troje

W ostatnich miesiącach media szeroko rozpisywały się o kryzysie w jego małżeństwie z Polą Wiśniewską. Para była razem od 2020 roku i wielu uważało ich relację za wyjątkowo stabilną. Ostatecznie jednak pojawiły się informacje o rozstaniu, a do sądu trafił pozew rozwodowy.

23 maja Pola Wiśniewska zamieściła w sieci zdjęcie swojej sukni ślubnej - tej samej, w której powiedziała "tak" Michałowi Wiśniewskiemu. Poinformowała również, że kreacja została wystawiona na sprzedaż, a szczegóły można uzyskać poprzez wiadomość prywatną. Udało nam się dowiedzieć, że była partnerka Michała Wiśniewskiego wyceniła kreację na pięć tysięcy złotych, a jej stan ocenia na bardzo dobry. Zdjęcie sukni zobaczycie w naszej galerii:

Ten gest wielu internautów odebrało jako symboliczne zamknięcie pewnego etapu życia. Przypomnijmy, że niedawno Pola pokazała w sieci relację z wyprowadzki z domu, w którym mieszkała z (jeszcze) mężem. Na opublikowanych nagraniach i zdjęciach pojawiły się kartony, a także ujęcia, na których celebrytka nie kryła łez. "Wszystkie kobiety, które są dokładnie w takim momencie albo chwilę przed, po prostu mocno ściskam. A tym, którzy mi pomogli, którzy się zaangażowali, choć nie musieli, bardzo dziękuję. Nie zapomnę wam tego nigdy. Bez was nie dałabym rady" - napisała.

Pola Wiśniewska wróci do panieńskiego nazwiska?

Po rozstaniu była partnerka lidera Ich Troje zaczęła znacznie częściej udzielać się w mediach i otwarcie mówić o swoich emocjach oraz życiowych doświadczeniach. W jej niedawnej rozmowie z portalem Kozaczek.pl nie zabrakło m.in. pytania o nazwisko. Pola Wiśniewska została zapytana, czy po rozwodzie planuje wrócić do panieńskiego nazwiska. - Nie zastanawiałam się nad tym, aczkolwiek myślę sobie na samym końcu, że w tym momencie nazwisko jest moją marką - wyjaśniła.