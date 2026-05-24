Klima odwiedził restaurację gwiazdy. Poleca? Jego słowa nie pozostawiają wątpliwości

Coraz więcej celebrytów decyduje się na wejście do branży gastronomicznej. Głośno było o tym, jak Filip Chajzer otworzył budkę z kebabem - Kreuzberg Kraft Kebap. Niedawno do biznesu wkroczył Friz, który również postawił na lokal sprzedający kebaby. Co o tej sprawie sądzi Przemysław Klima, ceniony kucharz i restaurator, który jest także jurorem w programie "MasterChef"? W rozmowie z Plotkiem odniósł się do kwestii lokali gwiazd. Ujawnił również, co sądzi o restauracji prowadzonej przez Ewę Wachowicz.

Klima o biznesach Friza i Chajzera. Tak ocenia poziom w restauracji Wachowicz

Klima, który jest współwłaścicielem i szefem kuchni w restauracji z dwoma gwiazdkami Michelin, przyznał, że ciąży na nim duża presja - Jest presja, którą goście wyznaczają, którą ja sobie wyznaczam. Odpowiedzialność za mój personel. Gwiazdki to nie jest coś, co się dostaje raz na całe życie. Co roku walczymy o te gwiazdki - zaznaczył.

Nasza reporterka zapytała, co ekspert sądzi o tym, że celebryci wchodzą do branży gastronomicznej. - Nie byłem, to nie wiem. Nie słyszałem poważnie o tym - przyznał. - Jeśli tak, to super. Jak mają możliwości ku temu i chcą robić gastronomię, to in plus - uznał Klima. Czy kucharz ma ulubioną knajpę otwartą przez gwiazdę? Okazuje się, że miał okazję gościć w lokalu Ewy Wachowicz. - Dobry poziom i fajne osoby, które kochają jedzenie i uwielbiają to po prostu - skwitował ekspert kulinarny.

Książulo odwiedził restaurację Przemysława Klima. Tak kucharz wspomina tę wizytę

Książulo jest jednym z najbardziej wpływowych influencerów. Z jego opinią liczy się wielu internautów. Youtuber miał okazję odwiedzić restaurację Przemysława Klima. Jak juror "MasterChefa" wspomina tę wizytę? - Książulo był u mnie, fajny gość, pogadaliśmy, było zabawnie, śmiesznie i tyle po prostu - przyznał w rozmowie z naszą reporterką.

Podkreślił, że w działalności Książula nie ma niczego niewłaściwego. Stwierdził, że jeśli restauratorzy prawidłowo wykonują swoją pracę, to żadna opinia im nie zaszkodzi. - I jak ktoś robi dobrą robotę i jest prawdziwy w tym, no to żadna opinia mu nie zaszkodzi. Po prostu musisz robić dobrą robotę i być fair, i tyle - ocenił. - Ale też pamiętamy, że dużo osób robi to z sercem i poświęca swoje całe życie, i to też musimy o tym wiedzieć - dodał Klima.