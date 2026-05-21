Za nami finałowy odcinek trzeciego sezonu "Królowa przetrwania". Tegoroczna edycja programu wzbudziła ogromne emocje, głównie za sprawą konfliktów między uczestniczkami, które po zakończeniu emisji przeniosły się również poza ekran. W sieci pojawiło się wiele komentarzy i dyskusji dotyczących tego, czy tego typu zachowania oraz formaty reality show powinny nadal mieć miejsce w telewizji. O opinię w tej sprawie poprosiliśmy ekspertkę od PR, Martę Rodzik.

"Królowa przetrwania" to szkodliwy format czy dobra rozrywka? "Problem polega na tym, że..."

Jak zauważyła Marta Rodzik, konflikty i kontrowersje od lat są jednym z głównych elementów programów typu reality show. - Wyśmiewanie wyglądu, obgadywanie, deklaracje nienawiści wobec innych uczestniczek czy późniejsze publiczne oskarżenia dotyczące alkoholu wpisują się w mechanikę wielu reality shows - przypomniała ekspertka.

Ciekawe jest też to, że dziś kontrowersja sama w sobie stała się walutą medialną. To, co dawniej uznano by za „wizerunkową kompromitację", obecnie często zwiększa popularność. Problem polega na tym, że konflikt nie jest tam skutkiem ubocznym programu, ale często jego paliwem. Montaż, casting i konstrukcja zadań bywają projektowane właśnie pod emocjonalne spięcia

- wyjaśniła w rozmowie z Plotkiem.

Mimo to ekspertka zwróciła uwagę, że podobne sytuacje coraz częściej stają się przedmiotem debaty dotyczącej granic etycznych w telewizji rozrywkowej. Powodem są konsekwencje, jakie niosą za sobą tego typu postawy - w tym między innymi problemy psychiczne uczestników biorących udział w programach. - W wielu krajach trwa dziś dyskusja o etyce reality TV po przypadkach załamań psychicznych uczestników, fali hejtu czy konsekwencjach po emisji. Coraz częściej oczekuje się od produkcji wsparcia psychologicznego, moderowania najbardziej destrukcyjnych zachowań, jasnych granic dotyczących przemocy słownej - dodała.

Małgorzata Rozenek-Majdan wie, jak przyciągnąć uwagę w TV? "Kontrowersyjna bywa bardziej opłacalna niż lubiana"

Ekspertkę poprosiliśmy także o ocenę Małgorzaty Rozenek-Majdan w roli prowadzącej. Jak zauważyła, prezenterka doskonale odnajduje się w programach opartych na silnych emocjach i wyrazistych osobowościach. - Jej styl pasuje do formatu opartego na emocjach, konfliktach i silnych osobowościach. Sama zapowiadała, że "dram będzie co niemiara", podkreślając emocjonalny charakter programu - powiedziała.

Jak zatem Rozenek-Majdan wypada w oczach widzów? - Dla tradycyjnej publiczności może być symbolem celebryckiej przesady, ale dla mediów i reklamodawców nadal jest bardzo wartościową marką osobistą, bo budzi emocje i generuje zainteresowanie. Paradoksalnie, nawet krytyka często działa na jej korzyść w mediach. W dzisiejszym show-biznesie "kontrowersyjna i komentowana" bywa bardziej opłacalna niż "neutralnie lubiana" - podsumowała Rodzik.