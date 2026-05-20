Magda Gessler nie godzi się na przypadek. Takie ma wymagania co do garderoby

Magda Gessler to jedna z największych gwiazd stacji TVN. Od lat prowadzi "Kuchenne rewolucje", jest jurorką w programie "MasterChef" i możemy oglądać ją także w programie "Magda gotuje Internet". Nagrania do telewizyjnych formatów oznaczają dla niej długie godziny spędzane na planie i pracę w intensywnym tempie. Nic więc dziwnego, że gwiazda ma konkretne wymagania dotyczące swojej garderoby i warunków, jakie czekają na nią za kulisami.

Magda Gessler zawsze stawia na to w garderobie. Fani mogą być zaskoczeni

Restauratorka wyznała w rozmowie z nami, że produkcja musi zadbać o świeże kwiaty i owoce dla niej. Nic dziwnego - Gessler uwielbia roślinność i widzimy to nie tylko po kadrach z jej domu, ale i w jej lokalach, między innymi w restauracji "U Fukiera". - Odpowiednia temperatura, wcale nie za ciepła i możliwość położenia się na 15, 20 minut w momencie, kiedy jestem zmęczona - wymieniła Gessler. Trzeba przyznać, że restauratorka po raz kolejny nas zaskoczyła. Dodała ponadto, że w wolnych chwilach od zdjęć podróżuje, co zresztą widzimy na jej Instagramie. - Nigdy tu nie usiedzę - podsumowała.

Przyznała, że podróże są związane z jej pasją, czyli ze światem kulinarnym. Nieustannie testuje i poszukuje nowych, ciekawych smaków za granicą. - Zawsze podróżujemy rodzinnie - zaznaczyła, przypominając o wyjątkowej więzi z dziećmi oraz wnukami. Zaznaczmy, że Lara Gessler oraz Tadeusz Müller również zajmują się kuchnią i kreowaniem smaków.

W tej samej rozmowie Magda Gessler została zapytana także o swój związek z Waldemarem Kozerawskim, który na co dzień mieszka i pracuje w Toronto. Restauratorka przyznała, że mimo życia między dwoma kontynentami nie planuje przeprowadzki do Kanady i na razie nie bierze takiego scenariusza pod uwagę. Zdradziła jednak, że razem z partnerem zastanawiają się nad wspólną przyszłością i niewykluczone, że to właśnie on przeniesie się do Polski. Przy okazji ujawniła również, że już wkrótce wybiera się do Kanady na rodzinne wesele w rodzinie ukochanego.