Magdy Gessler nikomu przedstawiać nie trzeba. To bez wątpienia jedna z największych gwiazd stacji TVN. Stale i od lat możemy podziwiać ją w "Kuchennych rewolucjach", ale także w "MasterChefie", a ostatnio w "Magda gotuje internet". Tylko nam ujawniła, czy jest już zmęczona tak intensywną pracą w show-biznesie i czy jest cień szansy na to, że zobaczymy ją w hitowej produkcji Polsatu - "Taniec z gwiazdami".

REKLAMA

Zobacz wideo Magda Gessler o zmęczeniu show-biznesem i udziale w „TzG". Co za słowa

Magda Gessler ma dość show-biznesu? Gwiazda nie owija w bawełnę

Bez wątpienia Magda Gessler pracuje intensywnie na planach swoich programów. Czy wobec tego ma już trochę dość i chętnie wzięłaby urlop od show-biznesu? Okazuje się, że wcale nie, ale jednocześnie nie ukrywa, że jej praca do łatwych nie należy. - Jest tak, że Twoja dyspozycyjność fizyczna musi być na topie. Czasami to jest trudne, bo mam jeden program po drugim. Na przykład teraz nałożył się "MasterChef" na "Kuchenne rewolucje" i to jest trudne zadanie" - przyznała w rozmowie z Plotkiem.

Przy okazji Magda Gessler stwierdziła, że zarówno w programie "Magda gotuje internet", jak i w samych "Kuchennych rewolucjach" łączy rolę dziennikarki. Co ciekawe, w swojej pracy czerpie z doświadczenia i wiedzy swojego ojca, który jest korespondentem. To Mirosław Ikonowicz, który niedawno świętował 93. urodziny.

- No ja chyba jestem dziennikarką, (...) to jednak szkoła mojego ojca, który jest korespondentem, na pewno nie poszła w las. Na pewno bardzo dużo nauczyłam się od niego jako córka i to ma przełożenie w tym programie - wyznała nam.

Magda Gessler w "Tańcu z gwiazdami? Co za wyznanie

Nasza redaktorka spytała też Magdę Gessler, czy jest szansa, że jej fani zobaczą ją w "Tańcu z gwiazdami". Gwiazda stanowczo odpowiedziała. - Nie, nie ma takiej szansy. Uważam, że każdy ma swój czas, ale wydaje mi się, że jednak trzeba mieć bardzo dobrą formę fizyczną i czas. A ja mam jeden kierunek i nie mam zamiaru go zmienić - podkreśliła. Jednocześnie zaskoczyła wyznaniem dotyczącym tańca. - Najbardziej na świecie lubię tańczyć. I od dziecka - podsumowała.