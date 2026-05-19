18 maja 2006 roku Martyna Wojciechowska zdobyła Mount Everest. Po 20 latach od tego wydarzenia, podróżniczka wydała książkę, w której powróciła wspomnieniami m.in. do czasów zdobywania najwyższej góry świata. W rozmowie z reporterką Plotka podczas premiery jej dzieła "Przesunąć horyzont. 20 lat później", Wojciechowska odniosła się również do kwestii relacji miłosnych, które mocne wpływały na całe jej życie.

Martyna Wojciechowska szczerze o trudach łączenia życia prywatnego z zawodowym. "To jest bardzo zazdrosny kochanek"

- Tam był taki wniosek dotyczący relacji damsko-męskich, że jednak często jest tak, że facet może zazdrościć kobiecie i nie jest w stanie udźwignąć tego sukcesu. Czy takie wnioski też masz dzisiaj, jak patrzysz właśnie na dzisiejsze społeczeństwo? - zapytała nasza reporterka Weronika Zając, odnosząc się do nowej książki Wojciechowskiej. Podróżniczka jasno odpowiedziała. - Która z nas nie ma, dziewczyny? - zaczęła z lekkim rozbawieniem. - Związki są różne, nie ma reguły. Jeśli nawet miałam jakieś doświadczenie, to ono nie musi być przekładalne na doświadczenie innych osób, absolutnie - podkreśliła na starcie gwiazda.

Ja wiem tylko, że góry, podróże, w ogóle moja praca to jest bardzo zazdrosny kochanek i czasami, przyznaję - tak, trudno jest to pogodzić z tym życiem w obszarze bardziej osobistym

- skomentowała dalej Wojciechowska. Podróżniczka zaznaczyła jednak, że obecnie najbliższymi jej osobami są przyjaciele oraz jej córki. - To jest moje życie osobiste, więc czuję się bardzo spełniona, czuję się bardzo, bardzo szczęśliwa we właściwym miejscu i otoczona właściwymi ludźmi - podsumowała w wywiadzie.

Martyna Wojciechowska o byciu mamą. "To jest naprawdę coś"

W tym samym wywiadzie Wojciechowska odniosła się również do kwestii macierzyństwa. Jeden z tytułów w jej nowej książce brzmiał "Najgorsza matka świata", gdyż podróżniczka miała okazję usłyszeć takie słowa na swój temat. Podkreśla jednak, jak ważna jest dla niej relacja z córką Marią. - Marysia ma 18 lat. Jest cudowną, młodą kobietą. Jest moją wielką inspiracją. Bez wątpienia macierzyństwo jest najtrudniejszą i najbardziej wymagającą podróżą w moim życiu - w dodatku bez mapy i bez GPS. To jest naprawdę coś - opowiedziała gwiazda.