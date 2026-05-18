Magda Gessler to bez wątpienia jedna z największych gwiazd stacji TVN i jednocześnie polskiego show-biznesu. Restauratorka od lat prowadzi "Kuchenne rewolucje", a także jest jurorką w "MasterChefie". Nie ma jednak zamiaru zwolnić tempa i cały czas pojawia się na planach zdjęciowych, realizując kolejne projekty. Prywatnie jest związana z Waldemarem Kozerawskim, który na co dzień mieszka w Kanadzie. Czy Gessler ma zamiar przeprowadzić się do męża? W rozmowie z naszą reporterką odniosła się do sprawy i podkreśliła, jakie ma plany.

REKLAMA

Zobacz wideo Gessler planuje wyprowadzkę z Polski? Tak odnajduje się w związku na odległość

Magda Gessler jest w związku na odległość. Ma zamiar przeprowadzić się na stałe do Kanady?

Magda Gessler od lat związana jest z Waldemarem Kozerawskim. Wybranek restauratorki jest lekarzem, który prowadzi klinikę medycyny estetycznej w Toronto. Para musi dzielić życie między kontynentami. Czy gwiazda TVN-u ma zamiar coś zmienić i wyprowadzić się do ukochanego, do Kanady? Zdradziła to w rozmowie z naszą reporterką. - Nie, nigdy o tym nie myślałam. Myślimy z mężem co dalej. Może on się przeprowadzi do mnie? - rozmyślała Gessler, ujawniając, że niedługo sama poleci do Kanady. - Teraz będę leciała na wesele jego brata. On ma brata, ten brat bierze ślub i ja lecę na wesele - dodała.

Jaki jest sekret relacji Gessler z mężem? - Trwa (relacja - przyp. red.) od 33 lat. Wydaje mi się, że dajemy sobie znakomicie radę. To nie ma reguły - oceniła. - Jeżeli ktoś jest tak zajęty jak ja, dla mnie to jest akurat bardzo dobra sytuacja, bo mam czas na prywatne życie. Chce się go mieć jak najwięcej. To nie jest łatwe, ale też przede wszystkim mam czas na realizowanie siebie, co jest bardzo ważne. A mój mąż być może wolałby mieć mnie więcej. Jest lekarzem i też jest bardzo zajęty - zauważa restauratorka.

Magda Gessler o czasie z najbliższymi. Taką jest babcią

Magda Gessler nie ukrywa, że jest niezwykle zajętą osobą, ale dba o najbliższych. - To bycie babcią to jest na takiej zasadzie, że mój dom jest domem moich wnuków, moich dzieci. One są tam, kiedy chcą. To nie jest tak, że babcia jest i zajmuje się wnukami. (...) Mam pełną wolność. Ja jestem bardzo zajętą osobą i robimy wszystko, co możemy, żeby być jak najdłużej razem. Każda możliwość jest wykorzystana - stwierdziła. Jaką babcią jest gwiazda? - To jest bardzo trudne, bo to nie jest typowa babcia. Bo babci bardzo często nie ma w domu. Jej dom jest oazą dla wnuków - skwitowała.