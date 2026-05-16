Alicja Szemplińska już w 2020 roku miała reprezentować Polskę w Eurowizji, ale wówczas wydarzenie odwołano ze względu na pandemię. Choć wielu sądziło, że piosenkarka zaprezentuje się tam rok później, miejsce to przypadło Rafałowi Brzozowskiemu, który odpadł w półfinale. Sześć lat później Szemplińska pojechała na konkurs do Wiednia. 16 maja usłyszeliśmy jej utwór "Pray" w finale. Jak jej poszło?

Eurowizja 2026. Ekspertka widziała występ Alicji Szemplińskiej w finale. Tak ją oceniła

Alicja Szemplińska wystąpiła w finale jako 18. Widownia w Wiedniu miała okazję ponownie usłyszeć "Pray" i nagrodziła reprezentantkę Polski gromkimi oklaskami. - Najtrudniejsze zadanie to nie dać się zjeść nerwom, stresowi i własnemu ego. Po świetnym występie utrzymać poziom albo lepiej: zrobić up grade - level wyśmienitość - ocenia w rozmowie z nami Anna Stokalska.

- Alicja we wspaniałej formie nie zawiodła! Uwielbiam w niej naturalność, kobiecą moc, swobodę. Wokalnie jest na światowym poziomie. Jej atut to ciemna barwa, aksamitne brzmienia dołów. Soulowa królowa uwodzi i kusi. Czy swoim "Pray" wymodli sympatię w widzach, którzy latami nie doceniają polskich produkcji? - zastanawia się ekspertka.

- Bardzo doceniam jej stylizację i choreografię. Śpiewanie na pochyłej platformie to także widowiskowy element show, ale podnoszący poprzeczkę trudności - dodaje Anna Stokalska w rozmowie z nami.

Eurowizja 2026. Natalia Szroeder zachwyciła się Alicją Szemplińską. Tego się jednak obawia

Natalia Szroeder w rozmowie z Plotkiem podczas konferencji przed Polsat Hit Festiwalem przyznała, że nasza reprezentantka jest fenomenalna. - Alicja Szemplińska jest absolutnie fenomenalna. Ma niezwykłą potęgę w głosie, jest przepiękna - podkreśliła już na wstępie. - Arcyzdolna, właściwa osoba na właściwym miejscu, z dumą to obserwuję - dodała.

Zapytaliśmy piosenkarkę również o to, które miejsce w finale wróży Szemplińskiej. - Eurowizja to jest taka ruletka, że ciężko jest przewidywać. Widziałam tylko pierwszy półfinał i Alicja była tam najlepsza i to obiektywnie. Co będzie w finale? Nie wiem. Jestem przekonana, że zaprezentuje nas na najwyższym poziomie. Myślę, że będziemy wysoko, ale nie jestem w stanie przewidzieć, jak będzie głosowała Europa, bo czasami mnie tak zaskakują swoimi głosami, że ciężko powiedzieć... - podsumowała.