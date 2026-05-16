16 maja o godzinie 21:00 odbędzie się finał Konkursu Piosenki Eurowizji. Jak już wiadomo, w gronie wykonawców mających szansę na zwycięstwo znalazła się Alicja Szemplińska z utworem "Pray". Tuż przed wydarzeniem gościem "Galaktyki Plotek" był Aleksander Sikora. Prowadzący podcast, Marcin Wolniak, zapytał go, jak ocenia szanse reprezentantki Polski w konkursie.

Bukmacherzy jak co roku przeanalizowali szanse wszystkich krajów biorących udział w Konkursie Piosenki Eurowizji. Według nich największe szanse na zwycięstwo mają Finlandia, Grecja oraz Australia. Polska ich zdaniem natomiast nie może liczyć na wysokie noty - jej szanse na triumf według bukmacherów wynoszą mniej niż jeden procent.

Aleksander Sikora w rozmowie z Plotkiem zwrócił jednak uwagę, że nie warto koncentrować się wyłącznie na opiniach fanów Eurowizji czy bukmacherów. - Co by nie gadać, Alicji ta Eurowizja należała się jak psu buda - powiedział, przypominając sytuację sprzed sześciu lat, kiedy Szemplińska wygrała polskie preselekcje, ale nie mogła wyjechać na konkurs z powodu wybuchu pandemii. - Dość długo musiała poczekać na ten moment (...) Bardzo mocno trzymam za nią kciuki - dodał.

Po chwili Sikora ocenił samą piosenkę wokalistki i jej szanse na zwycięstwo. - Nie wiem, czy jest to piosenka, która znajdzie się w pierwszej dziesiątce, ale uważam, że Szemplińska broni się siłą swojego talentu. Ma niesamowity głos, przepiękną barwę. Uwielbiam jej osobowość i skromność - przyznał prezenter.

Eurowizja 2026. Czy Alicja Szemplińska dostanie wynagrodzenie za występ?

Eurowizja jest jednym z najdroższych widowisk telewizyjnych w Europie i przyciąga ponad 150 milionów widzów na całym świecie. Jak się jednak okazało, mimo ogromnych budżetów, które obejmują scenografię, technologie, bezpieczeństwo i marketing, wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia za swoje występy. Nawet zwycięzca konkursu nie dostaje nagrody finansowej - zdobycie słynnego kryształowego mikrofonu nie wiąże się z dodatkowymi korzyściami materialnymi. Sukces na eurowizyjnej scenie może jednak otworzyć przed wokalistami wiele nowych możliwości w karierze.