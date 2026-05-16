Okupnik nie bije piany i komentuje występ Szemplińskiej na Eurowizji. Wtem powiedziała o wbijaniu szpil Steczkowskiej

Tatiana Okupnik zabrała głos na temat Alicji Szemplińskiej i nie szczędziła jej komplementów. W rozmowie z Plotkiem wokalistka oceniła także porównania tegorocznej reprezentantki Polski na Eurowizji do Justyny Steczkowskiej, podkreślając, że obie piosenkarki reprezentują zupełnie inne muzyczne światy.
Tatiana Okupnik pojawiła się na tegorocznej konferencji przed Polsat Hit Festiwalem, gdzie chętnie rozmawiała z mediami nie tylko o muzyce, ale także o kończącej się już Eurowizji. Wokalistka doskonale wie, z czym wiąże się udział w międzynarodowym konkursie. Postanowiliśmy zapytać Okupnik o show Szemplińskiej oraz o kontrowersje związane z komentarzami na jej temat.

Wokalistka zdaje sobie sprawę z tego, jaki ciężar niesie ze sobą Eurowizja - Okupnik wystąpiła w 2004 roku na eurowizyjnej scenie w Stambule razem z Blue Café, wykonując "Love Song". Grupa zajęła 17. miejsce w konkursie. Jak obecnie Okupnik obserwuje się poczynania Szemplińskiej? - Nie ma co tu bić piany, Alicja odkąd się pojawiła, wyróżniała się. Jej kariera mocno rozwinie się po Eurowizji, dlatego, że ma wyjątkowy głos o charakterystycznej barwie. Nie dość, że potrafi nim operować, to jeszcze ma niskie tony, pojawia się chrypa... - zachwalała Okupnik. Jest również fanką urody tegorocznej reprezentantki.

- Miałyśmy okazję porozmawiać podczas festiwalu w Opolu. [...] Na scenie jest petardą, bardzo jej kibicuję. Ten ostatni występ był bardzo dobry

- zaznaczyła nasza rozmówczyni. 

Ralph Kamiński i Kayah gorzko ocenili eurowizyjny show Justyny Steczkowskiej. Tatiana Okupnik reaguje

Muzycy na potęgę komentują umiejętności Alicji Szemplińskiej. Ralph Kamiński dał do zrozumienia, że "Gaja została pokonana... bez smoka". Z kolei Kayah zaznaczyła, że obyło się "bez tanich wygibasów i latania w przestworzach", również porównując Szemplińską do Steczkowskiej. - Ja myślę, że one są z tak różnych bajek, że trudno to porównać. Justyna ma zupełnie inny klimat, inne doświadczenie. U Alicji jest więcej soulu i gospelu - tak ten wątek skomentowała nasza rozmówczyni.

- Czy my musimy to porównywać? Justyna dała taki popis swoich możliwości... Atmosfera wokół jej występu zjednoczyła również środowisko - zauważyła Okupnik. - Nie kojarzę ludzi, którzy by mówili "beznadziejnie" - uzupełniła. 

