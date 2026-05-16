Tatiana Okupnik pojawiła się na tegorocznej konferencji przed Polsat Hit Festiwalem, gdzie chętnie rozmawiała z mediami nie tylko o muzyce, ale także o kończącej się już Eurowizji. Wokalistka doskonale wie, z czym wiąże się udział w międzynarodowym konkursie. Postanowiliśmy zapytać Okupnik o show Szemplińskiej oraz o kontrowersje związane z komentarzami na jej temat.

Tatiana Okupnik podsumowała Alicję Szemplińską. To jej mocne cechy

Wokalistka zdaje sobie sprawę z tego, jaki ciężar niesie ze sobą Eurowizja - Okupnik wystąpiła w 2004 roku na eurowizyjnej scenie w Stambule razem z Blue Café, wykonując "Love Song". Grupa zajęła 17. miejsce w konkursie. Jak obecnie Okupnik obserwuje się poczynania Szemplińskiej? - Nie ma co tu bić piany, Alicja odkąd się pojawiła, wyróżniała się. Jej kariera mocno rozwinie się po Eurowizji, dlatego, że ma wyjątkowy głos o charakterystycznej barwie. Nie dość, że potrafi nim operować, to jeszcze ma niskie tony, pojawia się chrypa... - zachwalała Okupnik. Jest również fanką urody tegorocznej reprezentantki.

- Miałyśmy okazję porozmawiać podczas festiwalu w Opolu. [...] Na scenie jest petardą, bardzo jej kibicuję. Ten ostatni występ był bardzo dobry

- zaznaczyła nasza rozmówczyni.

Ralph Kamiński i Kayah gorzko ocenili eurowizyjny show Justyny Steczkowskiej. Tatiana Okupnik reaguje

Muzycy na potęgę komentują umiejętności Alicji Szemplińskiej. Ralph Kamiński dał do zrozumienia, że "Gaja została pokonana... bez smoka". Z kolei Kayah zaznaczyła, że obyło się "bez tanich wygibasów i latania w przestworzach", również porównując Szemplińską do Steczkowskiej. - Ja myślę, że one są z tak różnych bajek, że trudno to porównać. Justyna ma zupełnie inny klimat, inne doświadczenie. U Alicji jest więcej soulu i gospelu - tak ten wątek skomentowała nasza rozmówczyni.

- Czy my musimy to porównywać? Justyna dała taki popis swoich możliwości... Atmosfera wokół jej występu zjednoczyła również środowisko - zauważyła Okupnik. - Nie kojarzę ludzi, którzy by mówili "beznadziejnie" - uzupełniła.