Skolim, nazywany również "królem latino", tworzy hit za hitem, utrzymując się wysoko na liście przebojów. Jego kawałki na YouTubie mają miliony wyświetleń. Obecnie muzyk promuje piosenkę z Justyną Steczkowską, z którą bardzo się polubił. Jesteście ciekawi szczegółów tej współpracy? Sam Skolimowski otworzył się na ten temat podczas konferencji Polsatu.
- Uwielbiamy muzykę, jest to ważna część naszego życia. Kochamy ludzi, publiczność i jesteśmy w świecie muzycznym znani z numerów, głosów, osobowości, a nie z dram, kłótni i akcji propagandowych - zaczął Skolim, mówiąc o cechach wspólnych ze Steczkowską. - Justyna mi bardzo imponuje, ja jej może też - uzupełnił. Okazuje się, że córka piosenkarki, Helena, należy do grona fanek Skolima. - To ona nas do siebie zbliżyła - dowiedzieliśmy się. Wcześniej muzyk widywał się ze Steczkowską na koncertach i postanowił zaprosić ją po pewnym czasie na kawę.
Skolim od dawna miał dobre zdanie o Steczkowskiej. - Jest cudowną artystką, mam wrażenie, że jak się urodziła, zamiast 'Justyna Steczkowska' miała napisane w dowodzie 'artystka' - przekazał nam muzyk.
Gwiazda zbiera pochwały m.in. od Skolima, ale warto zaznaczyć, że nie wszyscy artyści są zachwyceni jej umiejętnościami. Po krytycznych słowach Kayah odnośnie eurowizyjnego show w 2025 roku, wokalistka postanowiła odpowiedzieć na zaczepkę w mediach społecznościowych. Podkreśliła, że szanuje różne gusta i opinie, jednak zabolało ją umniejszanie pracy całego zespołu, który od miesięcy pracował nad występem. Dodała też, że za każdym elementem widowiska stoją ogromne emocje, treningi i zaangażowanie wielu osób.
"PS. Kayah, zapraszam cię serdecznie na 'smoka' i wspólne śpiewanie kilka metrów nad ziemią - najlepiej w czwartej oktawie. Obiecuję, że będę trzymać bardzo mocno. Bo to wcale nie są takie 'tanie wygibasy', jak czasem mogą wyglądać z dołu". Może spróbujesz już na festiwalu w Sopocie, bo tam się widzimy" - napisała Steczkowska.