Wraz z rozpoczęciem Eurowizji 2026 emocje sięgają zenitu, a oczy fanów zwrócone są na Alicję Szemplińską, która w tym roku reprezentuje Polskę. Postanowiliśmy zapytać o opinię osobę, która doskonale zna realia tego konkursu - Magdalenę Tul, czyli reprezentantkę Polski z 2011 roku. Wokalistka chętnie podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat tegorocznej reprezentantki. Wprost powiedziała, co sądzi na ten temat.

Magdalena Tul na samym początku zdradziła, czy planuje oglądać Eurowizję. Przekazała również kilka słów na temat reprezentantki Polski. Nie ukrywała, że gorąco jej kibicuje. Pochwaliła też jej talent. "Tak, oczywiście będę oglądać, a przynajmniej postaram się spojrzeć podczas pracy. Eurowizja to zawsze ogromne emocje i święto muzyki. Bardzo się cieszę, że Polskę reprezentuje Alicja Szemplińska, to niezwykle utalentowana dziewczyna, która długo czekała na swoją szansę. Trzymam za nią mocno kciuki i życzę jej przede wszystkim pięknego występu oraz radości z tej przygody" - napisała w odpowiedzi na nasze pytanie.

Tul wyznała również, jak ocenia wyniki Szemplińskiej. Przyznała, że niełatwo to określić, bo Eurowizja często zaskakuje. "A jak będzie z wynikami? Eurowizja potrafi zaskakiwać, więc najważniejsze to zostać zapamiętanym i poruszyć ludzi swoją autentycznością" - skwitowała. Co sądzicie?

Magdalena Tul reprezentowała Polskę na Eurowizji. Co było potem?

Słowa Tul pokazują, że choć wierzy w sukces młodszej koleżanki, zdaje sobie sprawę z nieprzewidywalności konkursu. Sama najlepiej wie, jak trudna i wymagająca jest eurowizyjna scena. Przypomnijmy, że po swoim udziale w konkursie w 2011 roku piosenkarka wcale nie zniknęła z branży. Tul rozwijała karierę muzyczną, a niedawno, bo w 2024 roku, wróciła z nowym materiałem nagranym we współpracy z amerykańskimi producentami. Teraz, z perspektywy czasu, może spojrzeć na Eurowizję z dystansem i wspierać kolejne pokolenie polskich reprezentantów.