Alicja Szemplińska reprezentuje Polskę na Eurowizji z utworem "Pray". Od tygodni jej propozycja jest szeroko komentowana zarówno przez fanów konkursu, jak i przedstawicieli branży muzycznej. Wielu artystów otwarcie przyznaje, że mocno trzyma za nią kciuki i wierzy w sukces Polski podczas tegorocznej Eurowizji.

REKLAMA

Zobacz wideo O Szemplińskiej mówią wszyscy. Lanberry zabrała głos

Gromee zachwycony występem Alicji Szemplińskiej. "Totalnie do mnie przemawia"

Fani konkursu na pewno pamiętają edycję z 2018 roku, kiedy to Gromee i Lukas Meijer reprezentowali Polskę w Lizbonie z utworem "Light me up". Zajęli wówczas 14. miejsce z 81 punktami. Postanowiliśmy wrócić do tematu konkursu w rozmowie z producentem i zapytaliśmy go, jak ocenia szanse Szemplińskiej.

- Nie martwię się o wejście do finału! - zaczął w rozmowie z nami, deklarując, że chętnie będzie śledził występ. - Piękny, estetyczny, skromny, spójny, artystyczny, nawet z nutką teatru, perfekcyjnie przygotowywany z myślą o widzach przed TV - wykon totalnie do mnie przemawia i myślę, że to będzie piękny występ! Możemy być dumni z tego, co usłyszymy, bo Alicja to gwarancja wspaniałego głosu - czystego, ale też potężnego, który może zatrząść całą Europą - uzupełnił Gromee.

Konkurs jest bardzo emocjonujący i stresujący, co wiadomo od dawna. Producent muzyczny dodał na koniec kilka ciepłych słów, które na pewno pomogą Szemplińskiej. - Życzę jej, żeby wchodząc na scenę, była radosna, uśmiechnięta i jeszcze szczęśliwsza wtedy, kiedy z tej sceny zejdzie! - przekazał Gromee podzielił się także zaskakującą, ale ważną radą. - Żeby pamiętała, że to nie jest najważniejszy konkurs na świecie i w jej życiu. Niech się tym bawi i raduje! Ja trzymam za nią bardzo kciuki i czekam na finał! - przekazał nam.

Rafał Brzozowski wspiera Alicję Szemplińską przed Eurowizją. "Jest świetną wokalistką"

Rafał Brzozowski próbował swoich sił w konkursie w 2021 roku. Reprezentował Polskę w Rotterdamie z piosenką "The Ride" i finalnie zajął 14. miejsce. W rozmowie z nami przyznał wprost, że Szemplińska "jest świetną wokalistką". Trzyma za nią kciuki i życzy jej jak najwyższego wyniku. Przy okazji zdradził nam, co się dzieje w jego sferze zawodowej.

- Dziś jestem na planie finałowego odcinka programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", więc prawdopodobnie nie uda mi się obejrzeć występu na żywo, ale postaram się śledzić wszystko online. Mocno wspieram i bardzo kibicuję! - przekazał Rafał Brzozowski.

Przypomnijmy, że finał Eurowizji odbędzie się w sobotę 16 maja.