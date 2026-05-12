Wszyscy zachwycają się formą Potockiej. Ta zdradziła swój sekret. "Staram się..."

10 maja Polsat wyemitował finałowy odcinek nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Kryształową Kulę zgarnęli Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. Na parkiecie pojawiły się także pary, które odpadły w poprzednich odcinkach. Nie mogło zabraknąć Małgorzaty Potockiej. Widzowie zachwycali się świetną formą aktorki. W rozmowie z Plotkiem 72-latka zdradziła sekret swojej nienagannej kondycji.

Małgorzata Potocka zdradza receptę na młody wygląd: "Staram się tańczyć w klubach do rana"

Iga Dudziuk zapytała Małgorzatę Potocką o rytuały, które pomagają jej w zachowaniu młodego wyglądu. -Powinnam odpowiadać, że rano jem pajęczynę, potem żabi skrzek... - zażartowała na początku aktorka. Później podeszła do sprawy nieco poważniej. - Słuchajcie, no, staram się żyć młodo. Staram się być z młodymi ludźmi, staram się tańczyć, staram się ubierać w ich sklepach, staram się w ogóle nie myśleć, że coś wypada albo nie wypada. Staram się tańczyć w klubach techno do rana i staram się chodzić na wszystkie możliwe koncerty najbardziej odjechane i po prostu być tą samą Małgośką, która była w latach 80. i 90. - zdradziła.

W tej samej rozmowie z Plotkiem Małgorzata Potocka została zapytana o zwycięstwo Gamou Falla. Aktorka zdradziła, że chociaż model nie był jej faworytem, to bardzo cieszy się z jego wygranej. - Ja uważam, że to jest wielkie nasze zwycięstwo, naprawdę. Wielkie zwycięstwo całej masy barier, uprzedzeń. Ja wiem, że na niego głosowali młodzi ludzie, którzy już tego nie mają i to jest cudowne. Jemu się to oczywiście należało. Ja byłam jednak fanką Boczarskiej, no bo ją kocham, wiadomo, aktorka aktorce i tak dalej, ale tak po prostu, jak on zwyciężył, to pomyślałam sobie, że to jest wspaniałe - mówiła.

Przypomnijmy, że w finale znalazły się cztery pary. Oprócz Gamou Falla i Hanny Żudziewicz wystąpili również Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke oraz Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz. Wszyscy zajęli równorzędne drugie miejsce.