Już niedługo ruszą letnie trasy koncertowe i festiwale plenerowe, które co roku przyciągają tłumy fanów z całej Polski. Jak zwykle ogromnym zainteresowaniem cieszą się gwiazdy disco polo. Niektóre z nich potrafią w ciągu jednego sezonu zarobić nawet pięć milionów złotych! Szczegóły na temat szacunkowych zarobków największych gwiazd zdradził nam informator z agencji zajmującej się koncertami. Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto.

Skolim zbija kokosy na koncertach. Na drugim miejscu znalazł się Zenek

Jak przekazał nam informator, największą sumą może pochwalić się Skolim. Piosenkarz za koncerty plenerowe w sezonie letnim zgarnia 45-50 tys. zł, a za występy klubowe około 15 tys. zł. Z wyliczeń pracownika agencji wynika, że w ciągu tych kilku miesięcy Skolim może zarobić około 5 mln zł. Świetnie ma radzić sobie również Zenek Martyniuk. Król disco polo za koncert plenerowy liczy sobie 50-55 tys. zł. Występ klubowy to koszt 15-20 tys. złotych. Zenek na scenie występuje nieco rzadziej niż Skolim, stąd jego szacunkowe zarobki wynoszą nieco mniej - około 3,5 mln zł.

Powodów do narzekań nie mają również Łobuzy. Ich szacowane zarobki w sezonie letnim wynoszą około 3 mln zł. Koncert plenerowy zespołu to koszt około 35 tys. zł. Jeśli chcecie, by grupa wystąpiła w waszym klubie, przyjdzie wam zapłacić około 10 tys. zł.

Piękni i Młodzi, Topky, Camastura - te zespoły również mogą pochwalić się niemałymi przychodami

Z wyliczeń informatora wynika, że zespół Piękni i Młodzi na czele z Magdą Narożną może w sezonie letnim zarobić około 2 mln zł. Za koncert plenerowy grupa liczy sobie 33-37 tys. zł a za występ klubowy 10 tys. zł. Świetnie radzi sobie również zespół Topky. Ich szacunkowe zarobki mają wynosić 1,5-2 mln zł. (około 25 tys. zł za koncert plenerowy i około 7 tys. zł za występ w klubie).

Miły Pan, czyli Piotr Kołaczyński, w ciągu sezonu może zarobić nawet 2,5 mln zł. Piosenkarz za występ w plenerze liczy sobie około 30 tys. zł a za występ w klubie około 8,5 tys. zł. Zespół Defis również nie ma powodów do wstydu. Z wyliczeń wynika, że ich szacunkowe zarobki w sezonie letnim wynoszą około 1,5 mln zł (grupa bierze około 35 tys. zł za koncert plenerowy i około 10 tys. zł za koncert w klubie). Na liście znaleźli się również: Playboys - szacunkowe zarobki to około 1,5 mln zł (występ plenerowy około 25 tys. zł, występ klubowy 7 tys. zł) i zespół Camasutra - szacunkowe zarobki około 1 mln zł (koncert w plenerze 20 tys. zł, występ w klubie 5-6 tys. zł).