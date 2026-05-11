Już niedługo ruszą letnie trasy koncertowe i festiwale plenerowe, które co roku przyciągają tłumy fanów z całej Polski. Jak zwykle ogromnym zainteresowaniem cieszą się gwiazdy disco polo. Niektóre z nich potrafią w ciągu jednego sezonu zarobić nawet pięć milionów złotych! Szczegóły na temat szacunkowych zarobków największych gwiazd zdradził nam informator z agencji zajmującej się koncertami. Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto.
Jak przekazał nam informator, największą sumą może pochwalić się Skolim. Piosenkarz za koncerty plenerowe w sezonie letnim zgarnia 45-50 tys. zł, a za występy klubowe około 15 tys. zł. Z wyliczeń pracownika agencji wynika, że w ciągu tych kilku miesięcy Skolim może zarobić około 5 mln zł. Świetnie ma radzić sobie również Zenek Martyniuk. Król disco polo za koncert plenerowy liczy sobie 50-55 tys. zł. Występ klubowy to koszt 15-20 tys. złotych. Zenek na scenie występuje nieco rzadziej niż Skolim, stąd jego szacunkowe zarobki wynoszą nieco mniej - około 3,5 mln zł.
Powodów do narzekań nie mają również Łobuzy. Ich szacowane zarobki w sezonie letnim wynoszą około 3 mln zł. Koncert plenerowy zespołu to koszt około 35 tys. zł. Jeśli chcecie, by grupa wystąpiła w waszym klubie, przyjdzie wam zapłacić około 10 tys. zł.
Z wyliczeń informatora wynika, że zespół Piękni i Młodzi na czele z Magdą Narożną może w sezonie letnim zarobić około 2 mln zł. Za koncert plenerowy grupa liczy sobie 33-37 tys. zł a za występ klubowy 10 tys. zł. Świetnie radzi sobie również zespół Topky. Ich szacunkowe zarobki mają wynosić 1,5-2 mln zł. (około 25 tys. zł za koncert plenerowy i około 7 tys. zł za występ w klubie).
Miły Pan, czyli Piotr Kołaczyński, w ciągu sezonu może zarobić nawet 2,5 mln zł. Piosenkarz za występ w plenerze liczy sobie około 30 tys. zł a za występ w klubie około 8,5 tys. zł. Zespół Defis również nie ma powodów do wstydu. Z wyliczeń wynika, że ich szacunkowe zarobki w sezonie letnim wynoszą około 1,5 mln zł (grupa bierze około 35 tys. zł za koncert plenerowy i około 10 tys. zł za koncert w klubie). Na liście znaleźli się również: Playboys - szacunkowe zarobki to około 1,5 mln zł (występ plenerowy około 25 tys. zł, występ klubowy 7 tys. zł) i zespół Camasutra - szacunkowe zarobki około 1 mln zł (koncert w plenerze 20 tys. zł, występ w klubie 5-6 tys. zł).