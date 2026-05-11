Paulina Gałązka jest w spektrum autyzmu. Diagnozę poznała dzięki Macie

Paulina Gałązka, której na parkiecie "Tańca z gwiazdami" towarzyszył Michał Bartkiewicz, szła przez program jak burza. Parze udało się dojść do historycznego finału show, w którym po raz pierwszy znalazły się aż cztery pary. W "Tańcu z gwiazdami" nie brakowało emocji, a uczestnicy otwierali się przed widzami z odcinka na odcinek. Paulina Gałązka wyjawiła, że to dzięki wsparciu, jakie otrzymała, zdecydowała się opowiedzieć o swojej diagnozie.

REKLAMA

Zobacz wideo Podzieliła się poruszającym wyznaniem

Paulina Gałązka o życiu w spektrum autyzmu. To dlatego mówi o tym głośno

Wyznaniem o życiu w spektrum autyzmu Paulina Gałązka podzieliła się jeszcze w półfinałowym odcinku programu. - Moja historia z tobą jest dowodem na to, że nie ma niezdolnych uczniów potrzebny tylko jest dobry nauczyciel, bo ja jako osoba w spektrum autyzmu uczę się po swojemu. (…) Potrzebuję więcej czasu niż inni, nie od razu wszystko załapuję - mówiła aktorka w wyemitowanym materiale.

Podczas finału "Tańca z gwiazdami" Paulina Gałązka w rozmowie z Plotkiem wyjawiła, że decyzję o tym, aby zgłosić się do specjalisty, podjęła dzięki Macie. - Poszłam się zdiagnozować dzięki Macie, bo on powiedział głośno o tym, mówił o swoich trudnościach i to mnie zainspirowało - przekazała aktorka. Przypomnijmy, że raper o diagnozie bycia w spektrum autyzmu opowiedział publicznie w lutym 2024 roku w programie "Autentyczni".

Paulina Gałązka w rozmowie z nami wyjaśniła także, dlaczego ona również postanowiła podzielić się tym z widziami. - Nie jestem nauczona, żeby pokazywać publiczności siebie, zawsze pokazuję swoje role. Ale czując z każdym odcinkiem tę sympatię widzów, poczułam pewność i chęć podzielenia się i szczerości - dodała aktorka.

Finał "Tańca z gwiazdami" już za nami. Gamou Fall i Hanna Żudziewicz z Kryształową Kulą

Przypomnijmy, że oprócz Pauliny Gałązki i Michała Bartkiewicza o wygraną w "Tańcu z gwiazdami" walczyli także Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz Sebastian Fabijański i Julia Suryś. Każda z par najpierw zaprezentowała się w walcu, a następnie przyszedł moment, na który wielu widzów czeka przez cały sezon, czyli freestyle. Wszystkie pary za kążdy występ otrzymały od jury maksymalną liczbę punktów, dlatego decyzja pozostała w rękach widzów. Kryształowa Kula tym razem powędrowała do Gamou Fall i Hanny Żudziewicz.