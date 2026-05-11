10 maja odbył się finał 18. edycji "Tańca z gwiazdami". O Kryształową Kulę walczyły aż cztery pary: Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke oraz Gamou Fall i Hanna Żudziewicz. To właśnie ostatnia z wymienionych par zwyciężyła. - Dziękujemy, bo to, co się wydarzyło, to jest coś, czego w najśmielszych snach bym sobie nie wymarzył - mówił Gamou Fall. Co o jego wygranej sądzi Kamil Nożyński, który również brał udział w 18. edycji programu? To powiedział w rozmowie z reporterką Plotka. Wtem do aktora podeszła jego mama i skradła show.

Kamil Nożyński rozprawiał o zwycięstwie Gamou Gall. Nagle zobaczyliśmy jego mamę

Kamil Nożyński w rozmowie z reporterką Plotka przyznał, że trzymał kciuki za Gamou. - Bardzo trzymałem za Gamou kciuki i uważam, że naprawdę zasłużył na to. Byłem tak pod wrażeniem. Nie wiem, jak Iza to odbiera, ale jak dla mnie tańczył jak profesjonalista tak naprawdę - przyznał aktor. - Progres, jaki wykonał od samego początku.... Bo tutaj naprawdę ten poziom finału był niesamowity. Rzadko się zdarza, żeby było aż tak dużo tańczących osób - dodała Izabela Skierska, która tańczyła z Nożyńskim.

Nagle do Kamila Nożyńskiego podeszła jego mama, by go przytulić. - To jest moja mama! To jest moja mama! - mówił z podekscytowaniem aktor, tuląc się do kobiety. - No jak mama się wepchała, to niech mama nie ucieka - stwierdził z rozbawieniem, gdy kobieta chciała się oddalić. Jak podobał się jej finał? - Bardzo. Ja trzymałam kciuki za Gamou. Jestem przeszczęśliwa. Cała widownia była za nim - przyznała. Czy krzyczała z widowni "Kamil"? - Tak, ale to nie dzisiaj - zaśmiała się. - Nie dzisiaj - skomentował Nożyński.

Kim jest Gamou Fall? To on zwyciężył w 18. edycji "Tańca z gwiazdami"

Gamou Fall zachwycił widzów "Tańca z gwiazdami". Na co dzień jest aktorem, którego mogliśmy zobaczyć w takich produkcjach jak: "Zgon przed weselem", "Teściowie 2" oraz "Botoks". Gra również w teatrze. Gamou Fall jest również modelem - mogliśmy go oglądać w kampaniach wielu marek. Miał okazję również sprawdzić się w oktagonie - podczas gali freak fightowej pokonał Macieja Szewczyka.