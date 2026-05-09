9 maja odbyła się sesja inauguracyjna nowego parlamentu Węgier

Peter Magyar podczas Zgromadzenia Narodowego wygłosił przemówienia

Ekspertka PR Marta Rodzik podkreśliła, że jego styl i komunikacja budują wizerunek "lidera protestu gotowego do rządzenia"

Wystąpienie Magyara było nastawione na emocjonalny kontakt z wyborcami i kontrast wobec poprzednich rządów

9 maja, w sobotę, odbyła się sesja inauguracyjna nowego parlamentu Węgier. Podczas Zgromadzenia Narodowego Petera Magyara wybrano na stanowisko premiera Węgier. Składając przysięgę, nowy szef węgierskiego rządu zobowiązał się do "lojalności wobec Węgier i węgierskiego narodu", a także do dbania o przestrzeganie węgierskiej konstytucji i kierowania się interesami swojego narodu. O ocenę wystąpienia polityka poprosiliśmy Martę Rodzik, ekspertkę od PR.

Peter Magyar zaprzysiężony na Zgromadzeniu Narodowym Węgier. Ekspertka od PR mówi o "bezpośredniości i determinacji"

- Nie jestem wyjątkowy. Stoję tu, ponieważ miliony obywateli tak zadecydowało, chcieli zmiany - mówił Peter Magyar podczas inauguracyjnego posiedzenia Zgromadzenia Narodowego. Nowy premier podkreślił, że obejmowanie władzy to "ogromne wyzwanie i odpowiedzialność - polityczna i ludzka", a historia Węgier pokazuje, jak łatwo można zostać "pożartym" przez własną pozycję. Magyar zapowiedział rozliczenie działań poprzedniej władzy i powołanie niezależnego organu do ochrony majątku państwowego.

Marta Rodzik w rozmowie z Plotkiem zwróciła uwagę, że wygląd Petera Magyara od samego początku był przemyślany. - Peter Magyar - wyprostowana sylwetka, klasyczny odcień granatowego garnituru i biała koszula - typowy strój w dyplomacji - tłumaczyła. Jej zdaniem taki ubiór pomaga budować wizerunek polityka "spoza starego układu", mimo wcześniejszych powiązań z władzą.

Styl komunikacji premiera również miał duże znaczenie. Rodzik podkreśliła, że jego mowa ciała i sposób kontaktu z wyborcami są "mocno nastawione na emocjonalny kontakt i kontrastował z technokratycznym stylem poprzednich rządów". - Często długo patrzy w kamerę lub publiczność, co wzmacnia przekaz bezpośredniości i determinacji - zauważyła ekspertka.

Peter Magyar gotowy do rządzenia? Ekspertka od PR: Starał się nie przekraczać granicy jawnej agresji

Dodatkowo Magyar według Rodzik starał się zachować równowagę między zdecydowaniem a agresją. - Zwykle utrzymywał wyprostowaną sylwetkę i mocny ton, ale starał się nie przekraczać granicy jawnej agresji - mówiła Rodzik. Dzięki temu premier może wyglądać na lidera protestu, który jednocześnie jest gotowy do rządzenia.