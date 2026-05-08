8 maja - równo o północy - w streamingu ukazał się nowy singiel Artura Rojka. "Gruby, mały" to pierwsza, nowa piosenka wokalisty od czasu wydania albumu "Kundel" z 2020 roku. To niezwykle emocjonalny utwór, dotykający tematów wstydu, kompleksów i słów, które potrafią zostawić ślad na całe życie. Czy jednak nowy numer Rojka będzie hitem? O to spytaliśmy muzycznych ekspertów, Marka Sierockiego i Marcina Wojciechowskiego.

Sierocki ocenia nowy singiel Rojka. "Nie jest jakiś hitowy, ale nie o to chodzi"

Marek Sierocki na naszą prośbę przesłuchał "Gruby, mały" tuż po premierze. Dziennikarz muzyczny przyznał, że nowa propozycja od Artura Rojka bardzo mu się podoba. - Nie ukrywam, że z wielką niecierpliwością czekałem na nowy utwór Rojka. No i nie zawiodłem się. To piosenka niezwykle osobista. Po pierwszym przesłuchaniu uwagę zwraca przede wszystkim tekst. Bardzo odważny, nawiązujący do dzieciństwa muzyka. Dla mnie to tekst niesamowicie odważny i zmuszający do myślenia - powiedział Plotkowi Marek Sierocki

Wydaje się, że utwór nie jest jakiś hitowy, łatwo wpadający w ucho, ale myślę, że nie o to chodzi w tej piosence. Chodzi o niezwykłą wagę tych słów, co w dzisiejszych czasach hejtu, szczególnie wśród najmłodszych, jest niezwykle ważne

- usłyszeliśmy. Dziennikarz podkreślił, że Artur Rojek jest wciąż bardzo istotną osobą w polskiej branży muzycznej. - Ja będę do tego utworu wracał często i będę czekał na jego nową płytę i na trasę koncertową. Zrobił na mnie wrażenie ten utwór - dodał Marek Sierocki.

Wojciechowski pod wrażeniem nowego Rojka: Dojrzały, emocjonalny

Piosenka "Gruby, mały" zapowiada album "Chciałbym urodzić się żeby latałem", którego premiera zaplanowana jest na jesień. Współkompozytorem i producentem utworu jest Olek Świerkot, znany ze współpracy z Dawidem Podsiadło czy Kaśką Sochacką. Dodatkowo warstwę muzyczną wzbogacają orkiestracje autorstwa Zbigniewa Preisnera. O ocenę całości poprosiliśmy także Marcina Wojciechowskiego, dziennikarza radiowej Jedynki. - To taka piosenka, w której od razu znalazłem wiele odniesień i cieszę się, że porusza tak ważny temat jak akceptacja. Mocny tekst, przejmujący wręcz. Rojek dojrzały, emocjonalny. Ta piosenka będzie zauważona. Nie jestem tym utworem ani zaskoczony, ani rozczarowany. Pięknie zagrany. Czy piosenka będzie przebojem radiowym? W komercyjnych stacjach poza audycjami autorskimi moim zdaniem nie, ale nie jestem pewien, czy w ogóle o to chodziło. Muzycznie pięknie - powiedział Plotkowi Marcin Wojciechowski.