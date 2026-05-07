Alicja Szemplińska będzie reprezentować Polskę na Konkurs Piosenki Eurowizji z utworem "Pray"

Alicja Szemplińska będzie reprezentować Polskę na Konkurs Piosenki Eurowizji z utworem "Pray". W finale preselekcji zmierzyło się ośmioro wykonawców, a o wyniku zdecydowały wyłącznie głosy publiczności. Informacja o jej zwycięstwie błyskawicznie wywołała szeroką dyskusję w internecie. W podcaście "Galaktyka Plotek" w rozmowie z Marcinem Wolniakiem Lanberry oceniła, czy wokalistka ma szansę na wygraną.

Początkowo Lanberry wypowiedziała się na temat piosenkarki. - Uważam, że to jest szalenie utalentowana wokalistka, artystka, która próbuje od wielu już lat (...) przemycić brzmienia, które są tak trochę na bocznym torze, mam na myśli tutaj soul, R&B. I bardzo dobrze, że to próbuje, bo robi to w sposób świeży, przemyślany i coraz bardziej mam wrażenie po swojemu - oceniła.

W rozmowie przyznała, że choć bardzo kibicuje Szemplińskiej, trudno jednoznacznie przewidzieć wynik. Podkreśliła, że jest wiele czynników, które mogą wpłynąć na wygraną Jednocześnie zaznaczyła, że trzyma kciuki za jak najlepszy wynik. - Czy ta piosenka ma szansę? Nie mam zielonego pojęcia, bo wiemy, że ten konkurs jest nieprzewidywalny, liczą się tam przeróżne sympatie, viralowe sytuacje i życzę jej z całego serca, żeby teraz nakręciła hype wokół tej piosenki i niech zajdzie jak najwyżej - skwitowała.

Alicja Szemplińska jedzie na Eurowizję. Elżbieta Zapendowska nie gryzła się w język

Była jurorka programu "Must Be The Music" w rozmowie z Plejadą podzieliła się swoją opinią o tegorocznej reprezentantce Polski. Przyznała, że miała okazję zapoznać się z konkursowymi utworami, choć raczej pobieżnie. - Jakieś dwa tygodnie temu bardzo pobieżnie po fragmencie słuchałam tych utworów i wtedy Szemplińska chyba podobała mi się najbardziej. To chyba dobry wybór. Ja jej za bardzo nie znam - oceniła Elżbieta Zapendowska.

Dodała również, że kojarzy artystkę głównie z wcześniejszych występów i od tamtej pory nie śledziła jej kariery. - Pamiętam ją z tych preeliminacji sprzed lat i potem już jej nigdy nie słyszałam. Wiem, że jest dość interesująca wizualnie i ma kawał głosu, dobrze brzmiącego, jest charakterystyczna. Może coś wywojuje - skwitowała.