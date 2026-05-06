Lanberry od lat należy do grona najpopularniejszych polskich wokalistek i autorek tekstów. Artystka chętnie dzieli się z fanami swoją twórczością, jednak życie prywatne zwykle trzyma z dala ich oczu. Tym razem zrobiła wyjątek i opowiedziała nieco o relacji z partnerem oraz planowanym ślubie. Gwiazda przekazała przy okazji, co ceni w życiu.

REKLAMA

Zobacz wideo Lanberry jest w narzeczeństwie. Co dalej?

Lanberry nie chce odsłaniać wszystkiego. Tak mówi o swoim związku i ślubie

W rozmowie wybrzmiało to, że wokalistka jest spełniona w sferze prywatnej. Czuje się natchniona do tworzenia muzyki właśnie dzięki między innymi miłości. - Nasz system wartości się fajnie połączył. To jest podstawą - przekazała gościni Marcina Wolniaka, mówiąc o partnerze. Kiedy gwiazda stanie na ślubnym kobiercu? - Pomidor! - odpowiedziała Lanberry, która nie zamierza zdradzać daty ślubu i innych detali związanych z ceremonią. Zdradziła natomiast, że nie chciałaby być w koronkowej sukni.

- To są już naprawdę takie szczegóły, detale naszego związku, które chciałabym zostawić dla siebie - podkreśliła. - Najważniejszy komunikat jest taki, że [...] ten wycinek mojego świata jest tylko dla nas i to jest piękne. Nie mam czegoś takiego, że się budzę z telefonem i mówię 'cześć kochani, tu jesteśmy w naszej pięknej oazie, to jestem ja, to jest Ernest' - przekazała, zaznaczając, że chce dzielić się z fanami głównie muzyką. Zaznaczyła, że nie lubi clickbaitów dotyczących znanych osób.

Lanberry otworzyła się także na temat zarobków. Jak to jest z ZAIKS-em?

Piosenkarka poruszyła w rozmowie temat finansów i przyznała, że wpływy z tantiem zapewniają jej poczucie stabilizacji. Wokalistka zdradziła, że szczególnie przekonała się o tym w czasie pandemii, gdy nie mogła koncertować, a mimo to nie odczuła większych problemów finansowych. Opowiedziała też, że na co dzień prowadzi raczej spokojny styl życia i luksus kojarzy przede wszystkim z komfortem, zdrowym jedzeniem oraz możliwością swobodnego funkcjonowania na własnych zasadach. Przyznała również, że z samych wpływów z ZAIKS-u można się utrzymać.