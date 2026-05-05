Lanberry związała karierę z muzyką, która dziś jest otwarta na wielu wykonawców. Powszechnym zjawiskiem stało się sięganie po mikrofon przez youtuberów oraz tiktokerów, co niekiedy przynosi ogromne zasięgi. - Słuchaj, no, niektóre osoby myślą, że są piosenkarkami, wokalistkami, a ja myślę... Chciałam powiedzieć, że myślę, że jestem tancerką. Nie no, żartuję. A tak serio, zawsze chciałam zobaczyć, gdzie jest taka granica, której jeszcze nie odkryłam - tak Lanberry mówiła dawniej na ten temat Esce, wbijając małą szpilę śpiewającym influencerom. Teraz postanowiła rozwinąć tę myśl.

Lanberry o dzisiejszych wokalistach. "Każdy może spróbować"

W "Galaktyce Plotek" Marcin Wolniak przypomniał, że jedna z najbardziej znanych śpiewających influencerek, Wersow, postanowiła zareagować na słowa Lanberry i wskazała, że nie boli ją fakt, kiedy artyści muzyczni korzystają z YouTube'a lub mediów społecznościowych w celu promowania twórczości. Co na to wokalistka?

- Zaczęłabym od definicji pojęć. Co to jest muzyka, co to jest robienie kontentu na YouTube'a. To są zupełnie inne światy, mamy chyba inną definicję... - zaczęła wokalistka. - Dla mnie najważniejszy jest brak ściemy w tym wszystkim - dodała. - Każdy może spróbować, tylko że na tych chęciach to się nie kończy. To jest też kwestia talentu i czy ktoś go posiada, czy nie. [...] Jeśli ktoś wychodzi na scenę i nie śpiewa na żywo, tylko z playbacku, dlatego że nie potrafi śpiewać, to ja się czuję jako słuchaczka, odbiorca muzyki, oszukana - powiedziała Lanberry. Poruszyła także kwestię autotune'a. Okazuje się, że sięganie po ten środek na koncertach stało się powszechne dla osób, które mają problem z intonacją.

Lanberry o terapii w świecie muzyki. Jakie ma stanowisko?

Wokalistka w "Ja wysiadam" z kolei podkreślała, jak ważne jest dbanie o psychikę w świecie pełnym bodźców - w takim funkcjonuje jako piosenkarka. Kilka lat temu temat terapii wciąż bywał w Polsce tematem tabu i nie był tak powszechnie akceptowany jak dziś. Wspominała, że obecnie świadomość znaczenia zdrowia psychicznego wyraźnie wzrosła, a coraz więcej osób decyduje się na profesjonalne wsparcie.

Artystka zaznaczyła, że w dzisiejszym świecie pełnym presji i bodźców szczególnie ważne jest dbanie o "głowę" - co w jej przypadku, jako aktywnej wokalistki funkcjonującej pod stałą presją, ma jeszcze większe znaczenie.