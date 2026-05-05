Lanberry opowiedziała o swojej relacji z jedzeniem

Przyznała, że temat wciąż jest dla niej trudny

Mówiła o emocjonalnym jedzeniu i reakcji na stres

Wspomniała o komentarzach ludzi dotyczących jej wyglądu

Zwróciła uwagę na presję i trendy dotyczące sylwetki

W podcaście "Galaktyka Plotek" Lanberry uchyliła rąbka tajemnicy na temat swojej codzienności. W rozmowie z Marcinem Wolniakiem wspomniała m.in. o swojej diecie, zaznaczając, że jako wegetarianka sięga po produkty bogate w białko. Co jest w jej lodówce? "Ostatnio dużo proteinowych produktów. Naprawdę jest trochę sera. Jestem wegetarianką, nie weganką, więc ser. Na pewno mleko do kawy (...)" - powiedziała. Choć temat jedzenia pojawił się początkowo w kontekście codziennych wyborów, szybko okazało się, że kryje się za nim coś znacznie głębszego.

Lanberry o relacji z jedzeniem. To dla niej trudny temat

Artystka otwarcie przyznała, że jej relacja z jedzeniem nie jest prosta. "Jedzenie jest tematem ciężkim dla mnie. To temat, z którym się cały czas mierzę. Wiesz, emocjonalne jedzenie" - wyznała. Lanberry wyjaśniła, że choć nie mówi o skrajnych doświadczeniach, to przez lata zmagała się z różnymi trudnościami. "Nie nazwałabym tego, że to były jakieś ekstremalne zaburzenia. Ale moja relacja z jedzeniem jest, tak jak powiedziałam, bardzo emocjonalna. I to nie są historie bardzo dramatyczne, ale jest to wyzwanie dla mnie" - dodała.

Wspomniała też o tym, jak jej organizm reagował na stres. "Jako taki emotional eater (osoba, która "zjada" stres w trudnych chwilach - przyp. red.)., teraz już nie, ale parę lat temu, w sytuacjach stresowych, nie byłam w stanie jeść. (...). Ludzie podchodzili, pytali, czy jestem na coś chora. Ale to jest moja walka, moja droga. (...). Próbuję sobie tę relację z jedzeniem ustawić jakoś, żeby było optymalne" - powiedziała artystka.

Lanberry o żywnościowych trendach. Na to zwraca uwagę

Wokalistka mówiła także w rozmowie o obecnych trendach. Należy pamiętać, że niektóre z nich są niebezpieczne. "To jest trudne w dzisiejszych czasach" - zaczęła Lanberry. Wspomniała o tym, że istnieją niebezpieczne diet, które mogą przynieść więcej szkody niż pożytku oraz przede wszystkim wzorce sylwetek, które były dla niej bolesne szczególnie w wieku nastoletnim. "Był jeden model sylwetki - wychudzonej, anorektycznej. (...). Od dwóch trzech lat widzę powrót tego trendu" - podkreśliła.