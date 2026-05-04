Donald Tusk pojawił się na szczycie w Erywaniu, gdzie przywitał go armeński premier

Szef polskiego rządu pokazał wtedy pewien nietypowy gest

Zachowanie premiera oceniła specjalistka w rozmowie z Plotkiem

W poniedziałek, 4 maja, Donald Tusk udał się do Erywania na szczyt Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Na miejscu przywitał go m.in. premier Armenii - Nikol Paszynian. Moment, w którym politycy się ze sobą przywitali, został uchwycony na nagraniu, które opublikowano w mediach społecznościowych polskiego szefa rządu. Pod lupę wzięła je na prośbę Plotka Marta Rodzik, ekspertka ds. PR.

Donald Tusk w Armenii. Ekspertka oceniła jeden gest polskiego premiera. "Symbol solidarności"

Na nagraniu możemy zobaczyć, że w momencie, gdy Donald Tusk zauważa Nikol Paszyniana, rozkłada dłonie i po chwili układa je w kształcie serca. Premier uśmiecha się następnie, podchodzi do polityka i ściska go na powitanie. Zdaniem specjalistki, tym gestem Tusk postawił na bardziej "ludzką" formę komunikacji. - Gest serca z rąk nie jest formalnym elementem protokołu dyplomatycznego, ale w dzisiejszej polityce coraz częściej pojawiają się bardziej "ludzkie" i medialne formy komunikacji - skomentowała Marta Rodzik.

Jest to odbierane pozytywnie jako symbol solidarności i sympatii do siebie i do kraju, który odwiedzał pan premier Donald Tusk. Premier Armenii przyjął to z uśmiechem i potem doszło do podania sobie ręki i uścisku

- zauważyła dalej ekspertka.

Internauci pozytywnie zareagowali na gest Donalda Tuska. "Mamy powód do dumy"

Pod wspominanym nagraniem z przybycia Donalda Tuska do Armenii prędko pojawiło się wiele komentarzy. Obserwatorzy premiera nie kryli, iż są z niego dumni i cieszą się, że w taki sposób reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. "No uwielbiam faceta! Luz, klasa, poczucie humoru, elokwencja, aparycja… Długo można wymieniać. Miło się patrzy", "Premier, za którego nie trzeba się wstydzić. Brawo, klasa!", "Mamy powód do dumy z takiego polityka! Światowa klasa!", "Jestem dumna, że Polska ma takiego wspaniałego polityka i premiera" - mogliśmy przeczytać pośród licznych komentarzy.