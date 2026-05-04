Stasiek Kukulski jest tegorocznym maturzystą i ma za sobą pierwszy egzamin

Wokalista nie ukrywa, że jego organizm źle znosi ten stresujący czas

Dowiedzieliśmy się, że Kukulski podejdzie do tylko jednej matury rozszerzonej

Egzaminy maturalne 2026 właśnie się rozpoczęły, a na pierwszy ogień - jak co roku - poszedł język polski na poziomie podstawowym. Dla wielu abiturientów to moment pełen emocji, napięcia i pierwszych podsumowań po miesiącach przygotowań. Jedni odetchnęli z ulgą, inni wciąż zmagają się ze stresem i presją. Wśród nich jest Stasiek Kukulski, który szczerze opowiedział nam, jak wyglądał jego pierwszy dzień zmagań z egzaminem dojrzałości. Jesteście ciekawi jego wniosków?

Stasiek Kukulski o maturach. Stres jeszcze nie odpuszcza

- Tak, jestem zadowolony. Jeden z dwóch kamieni właśnie spadł mi z serca. Drugi jeszcze na nim pobędzie do jutra. Myślę, że dałem z siebie wszystko - przyznał wokalista w rozmowie z nami, tuż po napisaniu pierwszej matury. Nie ukrywa jednak, że napięcie wciąż mu towarzyszy. - Stresuję się bardzo, bo mówiąc szczerze, nie czuję się przygotowany tak, jak bym tego chciał. Przez moje cztery lata liceum szkoła i nauka nie były na pierwszym miejscu i mam różne braki - dodał.

Jak dodaje, stres wpływa nie tylko na jego samopoczucie psychiczne, ale i fizyczne. - Mam też teorię, że przy każdym takim stresującym wydarzeniu na coś choruję, bo tym razem znowu mnie rozłożyło. Ale to chyba koniec takiego chorowania i koniec najmniej twórczego okresu mojego życia - wyjaśnił Kukulski. Zapytany o radzenie sobie z napięciem, nie owijał w bawełnę. Jak wiadomo, matury potrafią bardzo zestresować i to na długi czas. - No właśnie chyba sobie nie radzę. Tak samo ja, jak i mój organizm. Po prostu cały czas mam w głowie, że nie mogę sobie pozwolić na niezaliczenie tych matur - uzupełnił.

Stasiek Kukulski o rozszerzonych przedmiotach na maturze. Co wybrał?

Wokalista związał całe swoje życie z muzyką, dlatego też nie zamierzał zdawać kilku rozszerzonych przedmiotów, a jeden. To też potwierdził w najnowszej rozmowie z nami. - Ja planuję iść na studia muzyczne, także wybrałem bezpiecznie tylko angielski - podsumował Stasiek Kukulski. Życzymy powodzenia na kolejnych egzaminach!