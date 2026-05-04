Temat matur rozgrzewa Polskę. 4 maja uczniowie zmierzyli się z egzaminem pisemnym z języka polskiego. Popularne osoby wspierają maturzystów. Do tego grona należy Matylda Damięcka, która opublikowała tematyczne grafiki z symbolicznym przesłaniem. Na pracach pojawiły się napisy: "Potem już z górki", "Maturzyści, May the 4th be with you" [nawiązanie do hasła "Niech moc będzie z tobą" z "Gwiezdnych wojen" - przyp.red.], "Matura, twa tura, wszystkich kiedyś tura" - czytamy. A jak swoje matury wspominają Dominika Serowska i Joanna Opozda?

REKLAMA

Zobacz wideo Pawłowski o wykształceniu. Tego się bał?

Dominika Serowska o matematyce na maturze. "Nie była moim konikiem"

Dominika Serowska przyznała w rozmowie z nami, że przystąpienie do egzaminu dojrzałości wiązało się z ogromnymi emocjami. - Maturę wspominam dosyć stresująco - zaczęła. Wspomniała także o przedmiocie, z którym nie poradziła sobie najlepiej na egzaminie. - Byłam pierwszym rocznikiem, który zdawał matematykę, która nie była moim konikiem, mówiąc dyplomatycznie. Najlepiej poszło mi z angielskiego, który zdawałam również w rozszerzeniu - powiedziała. Dominika Serowska zwróciła się także do tegorocznych maturzystów i życzyła im powodzenia. - Cieszę się, że swoją maturę mam za sobą, a sama trzymam kciuki za tegorocznych maturzystów - skwitowała ukochana Marcina Hakiela w rozmowie z Plotkiem. Serowska podzieliła się z nami zdjęciem ze szkolnych lat, które znajdziecie w galerii.

Galeria SerowskaOtwórz galerię

Joanna Opozda zwróciła się do maturzystów. "Trzymam za was mocno kciuki"

Jak się okazuje, Joannie Opoździe również towarzyszył silny stres związany z egzaminem dojrzałości. -Doskonale pamiętam stres przed maturą, miałam poczucie, że od tego zależy wszystko. Dziś wiem, że jest ważna, ale to nie koniec świata - powiedziała nam. Aktorka podzieliła się także cenną radą dla maturzystów. - Trzeba iść na luzie. Bolał mnie brzuch z nerwów i jeszcze chwilę przed powtarzałam materiał. Niczego na ostatnią chwilę już się nie nauczycie, więc najlepiej podejść do tego na spokojnie i z czystą głową - powiedziała i zapewniła o swoim wsparciu. - Trzymam za was mocno kciuki - podsumowała Joanna Opozda w rozmowie z Plotkiem.