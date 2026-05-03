Para prezydencka ma napięty grafik. 2 maja polityk i jego żona wzięli udział w uroczystościach z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Uwagę przykuła czerwona kreacja pierwszej damy. "Dopasowana marynarka zestawiona z midi spódnicą buduje proporcje w kształcie litery X, które definiują elegancję i podkreślają atuty sylwetki pierwszej damy. (...) Pierwsza dama dość często wybiera klasykę, prostotę - i to zdecydowanie mi się podoba, bo jest to zawsze eleganckie i z klasą" - oceniała dla nas stylistka Magdalena Łyko-Grzegorzak. 3 maja żona Nawrockiego postawiła na kreację w bardziej stonowanych kolorach.

Marta i Karol Nawroccy na mszy świętej. Ekspertka wprost o garniturze

Nawroccy wzięli udział w mszy świętej w intencji ojczyzny, która odbyła się w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Warszawie. Uroczystość jest jednym z głównych punktów obchodów Święta Konstytucji 3 Maja. Nawrocka wybrała na tę okazję biały garnitur. Zestawiła go z beżową koszulką, szpilkami oraz opaską na głowie. Ewa Rubasińska-Ianiro pochwaliła kreację pierwszej damy. - Po wczorajszej stylizacji opartej na mocnym akcencie czerwieni, dziś Marta Nawrocka wykonała świadomy zwrot w stronę total looku, tym razem w czystej bieli, i był to ruch zdecydowanie bardziej trafiony - zaczęła.

Ekspertka zwróciła uwagę na krój garnituru. - Dzisiejszy look wypadł znacznie lepiej, przede wszystkim dlatego, że został oparty na właściwych proporcjach garnituru i dopasowania do rodzaju sylwetki. Tu zadziałała najważniejsza zasada dress code’u: balans proporcji. Kluczową rolę odegrała konstrukcja marynarki. Jej długość, linia ramion oraz zaznaczenie talii zostały bardzo dobrze zestawione z szerokością i długością nogawek u spodni. To właśnie ten rodzaj proporcyjnego dialogu między górą a dołem buduje wrażenie harmonii i sprawia, że sylwetka wygląda spójnie i elegancko - powiedziała nam.

Marta Nawrocka w bieli, ale to opaska skradła show? Ekspertka ma jasne zdanie

Ewa Rubasińska-Ianiro wspomniała także o opasce na głowie pierwszej damy. Zdaniem ekspertki był to "najciekawszy detal". - To akcent modowy, który Marta Nawrocka konsekwentnie wprowadza do swojego wizerunku. To dodatek nieprzypadkowy. W obecnych trendach opaski i strukturalne akcesoria do włosów wróciły do łask, jako element stylizacji nadający całości nowoczesności, miękkości i modowego wyczucia - powiedziała nam.