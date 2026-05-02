Ekspertka oceniła czerwoną stylizację Marty Nawrockiej z Dnia Flagi. Nie owijała w bawełnę

W sobotę 2 maja w Warszawie odbyły się państwowe uroczystości z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, na których obecni byli prezydent Karol Nawrocki i jego żona Marta Nawrocka. Z tej okazji pierwsza dama zaprezentowała się w czerwonym zestawie, który pod lupę wzięła stylistka Magdalena Łyko-Grzegorzak. Sprawdźcie, jak oceniła stylizację Marty Nawrockiej.

Marta Nawrocka w czerwieni w Dniu Flagi. Tak oceniła ją ekspertka

Marta Nawrocka zaprezentowała się w czerwonej marynarce z paskiem w talii oraz czerwonej, rozkloszowanej spódnicy za kolana. Do tego dobrała czółenka w kolorze nude i zrezygnowała z dodatków - biżuterii czy torebki. Włosy spięła w niski kok. Stylistka Magdalena Łyko-Grzegorzak zwróciła uwagę, że look Marty Nawrockiej nawiązuje do mody sprzed lat.

- Stylizacja wyraźnie nawiązuje do lat 50., a konkretnie do looku, gdzie spódnice i sukienki miały charakterystyczną linię podkreślonej talii i rozkloszowanego dołu. Dopasowana marynarka zestawiona z midi spódnicą buduje proporcje w kształcie litery X, które definiują elegancję i podkreślają atuty sylwetki pierwszej damy - powiedziała nam ekspertka.

Stylistka jest zdania, że nie bez powodu Marta Nawrocka wybrała czerwony kolor swojej stylizacji. - Sądzę, że pani prezydentowa chciała kolorem czerwonym podkreślić rangę uroczystości, jaką jest dzisiejsze święto flagi - powiedziała. Zwróciła też uwagę na obuwie pierwszej damy. Podobają mi się neutralne czółenka, które równoważą mocny kolor, utrzymując stylizację w ramach ponadczasowej elegancji - dodała. A Wy co sądzicie o stylizacji Marty Nawrockiej? Dajcie znać w sondzie na dole strony. A zdjęcia pierwszej damy znajdziecie w naszej galerii.

Ekspertka Magdalena Łyko-Grzegorzak ma jasne zdanie o stylizacjach Marty Nawrockiej. Zwróciła uwagę, co je łączy i doceniła to. - Pierwszą dama dość często wybiera klasykę, prostotę - i to zdecydowanie mi się podoba, bo jest to zawsze eleganckie i z klasą - podsumowała.