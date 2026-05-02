Paulina Gałązka przygotowuje się do półfinału programu "Taniec z gwiazdami"

Paulina Gałązka jest uczestniczką najnowszej edycji programu "Taniec z gwiazdami". Na parkiecie towarzyszy jej Michał Bartkiewicz. Para doskonale radzi sobie z nowymi wyzwaniami i zgarnia od jurorów wysokie noty. Na drodze uczestniczki pojawił się duży problem - kontuzja. "Od ćwierćfinału jest na silnych lekach przeciwbólowych. Mimo dużego bólu nie poddaje się i kontynuuje treningi. (....) Na ten moment produkcja nie zakłada jej wycofania z programu, szczególnie że zbliża się walka o finał. Jednak jej stan zdrowia nie jest najlepszy i każdy trening wiąże się dla niej z dużą walką z bólem" - komentowała osoba z Polsatu w rozmowie z Pudelkiem. Gałązka wyjawiła nam, jak się czuje.

Fani Pauliny Gałązki martwili się o jej udział w półfinałowym odcinku programu "Taniec z gwiazdami". W rozmowie z nami aktorka rozwiała wątpliwości i zapewniła, że zamierza pojawić się na parkiecie. - Potwierdzam, że będę brała udział w programie - usłyszeliśmy. Aktorka wyjawiła, z jaką kontuzją się zmaga. - Rzeczywiście, dwa tygodnie temu doszło do kontuzji, było to złamanie żebra bez przemieszczenia - powiedziała nam. Wspomniała także o zaleceniach lekarza, który dał jej zielone światło do dalszego udziału w programie. - Zgodnie jednak z zaleceniami lekarza mogę kontynuować udział w treningach. Trzymajcie kciuki i głosujcie - skwitowała Paulina Gałązka.

W materiale wyemitowanym przed odcinkiem "Tańca z gwiazdami" aktorka wspomniała o tym, jak udział w programie wpłynął na metamorfozę jej sylwetki. - Bardzo się cieszę, że w tym programie troszeczkę przybrałam na wadze, bo w końcu przynajmniej nie słyszę uwag o tym, jaka jestem chuda - powiedziała. Podzieliła się także refleksją na temat komentarzy o swoim ciele. - Ja nie wiem, tak źle i tak niedobrze, zawsze jest się niewystarczającym. Musiałam walczyć o pewność siebie. W środku czuję się oczywiście wciąż tym patyczakiem małym, ale jestem dumna z tego patyczaka - skwitowała.