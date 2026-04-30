Olivia Wilde pojawiła się na 69. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Francisco, gdzie opowiedziała o swoim nowym filmie "Zaproszenie"

Internauci zwrócili uwagę na radykalną metamorfozę aktorki. W sieci pojawiły się opinie, że Wilde mogła korzystać z popularnego środka na odchudzanie

W rozmowie z Plotkiem Krzysztof Gojdź wyjaśnił, że metamorfoza faktycznie może być spowodowana "kuracją" popularnym preparatem, ale może wynikać również z naturalnej zmiany stylu życia

Ostatnie nagrania z udziałem Olivii Wilde wywołały w sieci niemałe poruszenie. Aktorka pojawiła się na wydarzeniu promującym film "Zaproszenie". Internauci zwrócili uwagę na jej metamorfozę. Część z nich zaczęła sugerować, że zmiana może mieć związek z popularnym lekiem na odchudzanie. O zdanie na ten temat zapytaliśmy Krzysztofa Gojdzia.

Krzysztof Gojdź przyjrzał się Olivii Wilde. "Może to być efekt..."

Czy hipotezy internautów mogą być prawdziwe? - Teoretycznie tak - tłumaczył w rozmowie z Plotkiem Krzysztof Gojdź. - Preparaty tego typu potrafią mocno wpływać na utratę wagi i zmianę rysów twarzy. Z drugiej strony równie dobrze może to być efekt diety, intensywnych treningów albo po prostu naturalnej zmiany stylu życia. Sama Olivia nie odniosła się do plotek, więc na razie pozostają jedynie domysły - dodał.

Lekarz zwrócił uwagę, że ostatnio w kontekście hollywoodzkich gwiazd coraz częściej mówi się o tzw. twarzy ozempikowej. - Najczęściej jest to efekt ogromnego parcia na jak najszybsze odchudzenie - często w zaledwie 1-3 miesiące. Wraz z utratą tkanki tłuszczowej organizm traci także napięcie mięśniowe i objętość twarzy, co dodatkowo potęguje efekt zapadniętych policzków i bardziej wyostrzonego wyglądu - tłumaczył Gojdź. Na koniec słusznie zauważył, że moda na szybkie efekty nie zawsze idzie w parze ze zdrowiem, dlatego przed odchudzaniem należy skonsultować się z odpowiednimi specjalistami.

Olivia Wilde ponownie stanęła za kamerą. "Zaproszenie" podbije serca widzów?

"Zaproszenie" to kolejny projekt Olivii Wilde, który wzbudza ogromne zainteresowanie. W 2022 roku głośno było o jej filmie "Nie martw się, kochanie", w którym zagrał m.in. Harry Styles. Mimo że produkcja nie przypadła do gustu krytykom, to cieszyła się sporą popularnością wśród widzów. Teraz Wilde wraca z niegrzeczną komedią. "Zaproszenie" skupia się na znudzonym małżeństwie, które zaprasza swoich charyzmatycznych sąsiadów na kolację. Spotkanie szybko wymyka się spod kontroli i przeradza w pełną napięcia psychologiczną konfrontację.