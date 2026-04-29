Marta Nawrocka i Agata Kornhauser-Duda wspólnie pojawiły się podczas wizyty w Chorwacji, zwracając uwagę zaskakująco spójnymi stylizacjami. Postawiły na zachowawczą elegancję i dyplomatyczny minimalizm, co nie umknęło ekspertce od wizerunku. Jak ich wybory oceniła Ewa Rubasińska-Ianiro?

Agata Duda i Marta Nawrocka za granicą. Stylistka nie ma wątpliwości

- Podczas oficjalnej wizyty w Chorwacji Agata Duda i Marta Nawrocka zaprezentowały się niczym polityczne "sisters act" - zaskakująco spójne i niemal skoordynowane co do tonu, formy i detalu. Obie postawiły na bezpieczną, dyplomatyczną estetykę: złamaną biel i miękkie kontrasty ciemniejszych ubrań. W spodnich w jednym przypadku granat, w drugim brąz oraz niemal identycznie rozegranych akcentach stylizacyjnych. Apaszki wiązane w podobny sposób, gładko ułożone włosy, zachowawcza elegancja i ten sam komunikat: ma być schludnie, poprawnie, bez ryzyka - przekazała nam ekspertka.

Ewa Rubasińska-Ianiro określiła pierwsze damy "aniołkami polskiej polityki". Wspomniała, że stylizacje wyszły trochę przezroczyście, co często zdarza się przy dyplomatycznym ubiorze. Ekspertka widzi jednak niewykorzystany potencjał. - Tutaj nie wydarzyło się nic poza estetyczną poprawnością - zauważyła.

- I to jest największy problem tej podwójnej stylizacji. Nie to, że była zachowawcza, ale że była kompletnie nieczytelna w komunikacji. Zabrakło osobowości, różnicy, indywidualnego podpisu. Jeśli Marta Nawrocka rzeczywiście sięga po wizualny język Agaty Dudy, to przejmuje również jego konsekwencje: neutralność, ostrożność i komunikacyjną ciszę. Styl Pierwszej Damy od lat jest bezpieczny, nienachalny i politycznie sterylny - uzupełniła.

Marta Nawrocka i Agata Duda w klasycznych strojach za granicą. Jak ubierać się na takim wyjeździe?

Według opinii stylistki, reprezentując kraj na arenie międzynarodowej, powinno się postawić na bardziej charakterystyczny akcent, jeżeli chodzi o ubiór. - A wizerunek, zwłaszcza na oficjalnym wyjeździe zagranicznym, nie powinien być tylko tłem. Powinien pracować, bo celem obecności nie jest przecież zniknąć. Celem jest zostać zauważoną nie tylko z klasą, ale i z charakterem. W Chorwacji obie panie były eleganckie. Problem w tym, że żadna nie była zapamiętywalna - podsumowała ekspertka.