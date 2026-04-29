Rozstanie wiele ją kosztowało. Ania Rusowicz porównała rozwód do żałoby

Ania Rusowicz zakończyła małżeństwo z Hubertem Gasiulem i dziś mówi, że zamknęła ten rozdział oraz zostawiła przeszłość za sobą

Rozwód był dla niej jednym z najtrudniejszych doświadczeń życiowych, szczególnie ze względu na jej silne przywiązanie do wartości rodzinnych

Artystka porównuje rozstanie do żałoby - podkreśla, że wymagało to czasu, było bardzo bolesne i wiązało się z procesem "odrodzenia się na nowo"

Ania Rusowicz po raz kolejny wróciła do tematu rozwodu z Hubertem Gasiulem, z którym spędziła 16 lat. Choć od zakończenia ich małżeństwa minęło już trochę czasu, artystka nie ukrywa, że był to jeden z najbardziej wymagających momentów w jej życiu. Dziś patrzy na tę sytuację z większym spokojem i podkreśla, że zamknęła już ten rozdział. - Myślę, że to jest zakończone. Ja bardzo się z tego powodu cieszę. Trzeba kiedyś przeszłość zostawić za sobą, oddzielić grubą kreską. Tak po żołniersku, po prostu zostawić - wyznała w podcaście "Galaktyka Plotek" w rozmowie z Marcinem Wolniakiem.

Ania Rusowicz porównuje rozwód do żałoby. To było bolesne

Ania Rusowicz nie ukrywa, że rozpad małżeństwa był dla niej ogromnym emocjonalnym obciążeniem. W rozmowie z Marcinem Wolniakiem wprost podkreśliła, że rodzina zawsze była dla niej najważniejszą wartością. - Mogę powiedzieć tylko tyle, że przetrwałam. Tylko najbliższe otoczenie wie, ile mnie to kosztowało. To było bardzo trudne doświadczenie, bo ja jestem osobą bardzo rodzinną i zawsze marzyłam o rodzinie - zdradziła.

Artystka zaznaczyła również, że według psychologów rozwód wiąże się ze stresem porównywalnym do żałoby. W jej przypadku było to doświadczenie, które wymagało czasu, by zagoić rany i na nowo odnaleźć siebie. - Przeżyłam wiele śmierci. Pożegnałam mojego ojca biologicznego. Pożegnałam małżeństwo. To była taka żałoba. I sama musiałam umrzeć, aby odrodzić się na nowo - wyznała artystka.

Ania Rusowicz o cenie rozwodu. "Za swoją wolność zapłaciłam no prawie sześć zer"

Piosenkarka przyznała, że cena odzyskania niezależności była bardzo wysoka, zarówno dosłownie, jak i w przenośni. - Ja nie pozwalam, żeby przeszłość wypływała na mnie, na moje wybory, pozwalam przyszłości działać. To jest chyba ważne, żeby iść w stronę wolności, a ja za swoją wolność zapłaciłam no prawie sześć zer - wyznała w "Galaktyce Plotek". Podkreśliła, jak wiele kosztowało ją zamknięcie tego etapu i rozpoczęcie nowego życia na własnych zasadach.