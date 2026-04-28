Dębska zagrała w "Lalce". To ją przeraziło

Maria Dębska zagrała w nowej wersji "Lalki" w reżyserii Macieja Kawalskiego. W głośnej produkcji główne role zagrali Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska, a Dębska wcieliła się w rolę Kazimiery Wąsowskiej. Aktorka wyznała w rozmowie z Plotkiem, że jej rola wiązała się z dużym wyzwaniem. Musiała nauczyć się jeździć konno.

Dębska jeździła konno na planie "Lalki". "Chciałam zrobić wszystko bez dublerki"

Maria Dębska wyjawiła Plotkowi, że na planie musiała nauczyć się jeździć konno. To początkowo budziło w niej strach. - Musiałam się nauczyć jeździć konno, czego się na początku bardzo bałam. Nie wiedziałam, czy dam radę, ale chciałam zrobić wszystko bez dublerki (...). Ja się bałam, bo faktycznie trafiłam na bardzo dużego konia. To było śmieszne, bo z drugiej strony grałam tam na fortepianie i mówiłam, że jak złamię rękę to już nic nie będzie - ani nie będę jeździć konno, ani grać na fortepianie - wyjawiła Maria Dębska w rozmowie z Plotkiem.

Dębska przyznała jednak, że nabywanie nowych umiejętności na planie jest dla niej bardzo wartościowe. - To było wyzwanie, ale ja uwielbiam uczyć się nowych rzeczy do roli. To było moje marzenie, żeby się uczyć przy każdym projekcie czegoś nowego, więc wpadam czasami w taką już chorą zajawkę, żeby do jak największej perfekcji dojść w tym - dodała aktorka.

Dębska o kostiumach na planie "Lalki". "Fizycznie dla nas wymagające"

Maria Dębska przyznała także, że występ w filmie z tak doborową obsadą był dla niej dużym wyróżnieniem. - Ja się czułam często onieśmielona, bo skład aktorski tego filmu jest... To są idole też i to są tacy ludzie, przez których ja zostałam aktorką. Ludzie, którzy mnie inspirowali i o których nigdy nie marzyłam, że się spotkam na planie. I to była wdzięczność, ale też momentami stresik - podkreśliła Maria Dębska. Aktorka powiedziała też, że wyzwaniem były także kostiumy. - Na co dzień jestem raczej dresiarą, ale raczej to było marzenie księżniczki nosić te suknie, które tworzył Tomek Ossoliński dla nas. Bywało to fizycznie dla nas wymagające, to żeby tą postawę cały czas zachować prostą - dodała Maria Dębska.