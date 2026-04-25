W sobotę, 25 kwietnia, w sieci zawrzało, gdy stream Łatwoganga zaczęło wspierać coraz więcej gwiazd, które nie tylko pojawiały się w jego studiu, ale i łączyły się z nim telefonicznie. Znani i lubiani zaczęli brać udział w wyzwaniach, za które widzowie im płacili, a tym samym zasilali skarbonkę Fundacji Cancer Fighters. W momencie pisania tego artykułu zebrano ponad 70 milionów złotych. Jedną z osób, która wzięła udział w wyzwaniu, była Maffashion. Julia Kuczyńska ogoliła swoją głowę przed kamerami po tym, jak w 20 minut zebrano okrągły milion. Ekspertka powiedziała nam, jakie znaczenie ma jej gest.

REKLAMA

Zobacz wideo Maffashion została wyróżniona przez Kozidrak. Taką jest osobą

Maffashion ogoliła głowę. Ekspertka wprost, co o tym sądzi

Agata Krypczyk, ekspertka od social mediów i marketingu online, zwróciła uwagę, że gest Maffashion to znacznie więcej niż tylko odważna zmiana wizerunku. - To świadoma, mocna decyzja, która niesie ze sobą ogromny ładunek emocjonalny i społeczny. Zgolenie włosów, dla wielu kobiet będących symbolem tożsamości, kobiecości i pewności siebie, w tym kontekście staje się wyrazem głębokiej solidarności z młodymi dziewczynami, które na co dzień mierzą się z chorobą nowotworową i jej skutkami - powiedziała nam.

- To gest, który pokazuje, że empatia może wyjść poza słowa i zamienić się w realne działanie. W świecie, w którym tak wiele rzeczy bywa powierzchownych, taka decyzja wyróżnia się autentycznością i odwagą. Wymaga determinacji, świadomości własnego wpływu i gotowości do wykorzystania go w ważnej sprawie - dodała.

Co więcej, zdaniem Agaty Krypczyk, gest Maffashion ma szansę zmienić sposób myślenia, bo nie tylko oswaja z tematem choroby, przełamuje tabu, ale także pozwala ujrzeć osoby dotąd niewidoczne. - Jej gest mówi jasno: jesteście ważne, jesteście zauważone, nie jesteście same. To bardzo potrzebny przekaz, szczególnie dla dziewcząt na oddziałach onkologicznych, które w trudnych momentach szukają nie tylko wsparcia, ale też poczucia wspólnoty - powiedziała nam ekspertka.

Agata Krypczyk zwróciła też uwagę, że swoim gestem Maffashion przypomniała, jak duży wpływ mają osoby publiczne i w jak wartościowy sposób mogą to wykorzystać. - Tego typu działania zostają w pamięci, inspirują i budują coś więcej niż chwilowe zainteresowanie. Będziemy o tej akcji nie raz wspominać. Brawo - podsumowała.

To Maffashion zrobiła przed kamerami. "Nowa rzeczywistość"

Przypomnijmy, że Maffashion wystąpiła na streamie Łatwoganga i pozwoliła ogolić sobie głowę na łyso, gdy tylko zbierana kwota powiększyła się o milion. Okazało się, że nie była to spontaniczna decyzja, a influencerka planowała ją co najmniej od piątku, 24 kwietnia. - Cała drżę, wali mi serce. Ja już od wczoraj od rana jestem podniecona całą sytuacją. Liczyłam na początku na to, że będzie przedłużony stream... - mówiła w trakcie golenia i nagle przerwała, gdy z jej głowy zaczęły sypać się włosy.

- Poczekajcie chwilę, bo doznałam małego szoku, milutkie w dotyku - powiedziała o włosach. Gdy było już po wszystkim, Maffashion zaprezentowała fanom swoją całkiem łysą głowę. - To jest nowa rzeczywistość. Do każdej stylizacji będzie pasować - stwierdziła.