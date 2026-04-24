Żurnalista, czyli Dawid Swakowski, zdecydował się na zmianę w kreowanym przez lata wizerunku. 23 kwietnia pojawił się w Kanale Zero i pokazał twarz, co zaskoczyło wielu internautów. W rozmowie z Krzysztofem Stanowskim poruszył temat sponsorowanych wywiadów. Influencer nie ukrywa bowiem, że niektórzy goście płacą, by pojawić się w jego programie. Żurnalista ujawnił, że najbardziej popularną rozmową, która była opłacona, jest ta z Marcinem Prokopem z 2022 roku. Postanowiliśmy zapytać dziennikarza, czy rzeczywiście zapłacił za to, by pojawić się u Żurnalisty. Prezenter stanowczo zaprzecza, że do tego doszło.

Żurnalista twierdzi, że Marcin Prokop zapłacił za rozmowę. Dziennikarz wprost zaprzecza

W rozmowie z Krzysztofem Stanowskim Żurnalista opowiedział o stawkach za rozmowę sponsorowaną. - Na YouTube'a kosztuje około 50 tys. zł, a na Spotify około 25 tys. zł - wyjawił. - Na 600 czy 700 rozmów, które nagrałem, to sponsorowanych jest pewnie jakiś promil - stwierdził influencer. Został również zapytany przez Stanowskiego o to, który z płatnych wywiadów jest najpopularniejszy. - Marcin Prokop - wyjawił. Zdecydowaliśmy się skontaktować z dziennikarzem związanym ze stacją TVN.

Prokop już na wstępie zaznaczył, że "to kompletna bzdura". - Nigdy nikomu nie płaciłem za udział w podcaście albo innym wywiadzie, byłoby to absurdalne - zaznaczył w rozmowie z Plotkiem. - Oczekuję, że Dawid to sprostuje - zaznaczył. Chodzi o udział Prokopa w programie w czasie, gdy wydał książkę. Podkreślił, iż możliwe, że to wydawnictwo opłaciło rozmowę, ale sam prezenter nie ma na ten temat wiedzy. - Tak czy inaczej, ujawnianie takich informacji publicznie, nawet jeśli byłyby prawdą, jest w złym guście - ocenił dziennikarz.

Zdecydowaliśmy się skontaktować z wydawnictwem Znak Emotikon, które w 2022 roku wydało książkę Prokopa, ale do czasu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi w tej sprawie.

Żurnalista starł się z dziennikarzem, któremu miał nie zapłacić za pracę

Do studia programu "Godzina Zero" dodzwonił się w pewnym momencie Dawid Kosiński, który miał okazję współpracować z Żurnalistą przy tworzeniu magazynu "Manager+". Przesłał screeny, świadczące o tym, że pisał dla magazynu. - Przelew od ciebie mi się opóźnił o aż dwanaście lat. Jak dla mnie ty cały czas kłamiesz - grzmiał dziennikarz. Żurnalista twierdzi, że wcześniej nie otrzymał dowodu na to, że Kosiński pisał dla periodyku. - Musiałem iść do Biblioteki Narodowej i szukać nielicznych numerów (...), żeby choć jeden swój artykuł znaleźć - ujawnił w odpowiedzi dziennikarz.