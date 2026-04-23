Książę Louis 23 kwietnia 2026 roku świętuje swoje ósme urodziny. Z tej okazji na instagramowym profilu księżnej Kate i księcia Williama, pojawiło się tradycyjne, coroczne zdjęcie księcia. "Wszystkiego najlepszego, Louisie!" - czytamy w opisie kadru. Na zamieszczonym zdjęciu syn księżnej Kate i księcia Williama promiennie uśmiecha się do obiektywu, pozując na tle morza.

Zobacz wideo Rodzina królewska świętuje jubileusz królowej

Ekspertka o urodzinowym zdjęciu Louisa. Nie jest przypadkowe

Iwona Kienzler zwróciła uwagę na fakt, że książę Louis od zawsze wzbudzał niemałe zainteresowanie zarówno mediów, jak i opinii publicznej. Wszystko przez jego dziecięce na królewskich wydarzeniach. Książę często stroił zabawne miny, psocił i "kradł show", jak wspomniała ekspertka, podkreślając, że stał się ulubieńcem internetu. Nie da się jednak ukryć, że książę Louis dorasta i się zmienia, choć patrząc na jego urodzinowe zdjęcie, wciąż można zauważyć tego radosnego chłopca. Iwona Kienzler uważa, że nie bez powodu księżna Kate i książę William opublikowali właśnie taką fotografię.

- Sądzę, że wybór zdjęcia, które jego rodzice zamieścili, nie jest przypadkowy. Widzimy na nim małego księcia na tle morskich fal, odzianego w niebieski sweterek z zamkiem błyskawicznym, a na jego twarzy maluje się radosny uśmiech. Nic nie wskazuje na jego królewski rodowód i zapewne wielu innych rodziców ma w swoich zbiorach podobne zdjęcia. Zdaniem brytyjskich ekspertów ds. rodziny królewskiej Louisa nieprzypadkowo sfotografowano na tle morskich fal, bo rodzina królewska od pokoleń związana jest z morzem - w marynarce wojennej służył zarówno dziadek księcia, Karol III, który, jeszcze jako książę Walii, dowodził HMS Bronington, jak również jego pradziadek, książę Edynburga - nosił tytuł Lorda Wielkiego Admirała Marynarki - powiedziała nam.

Ekspertka nie ma wątpliwości, co rodzice Louisa chcieli podkreślić, dodając takie zdjęcie. - Sądzę, że przede wszystkim pragnęli zaprezentować go światu jako wesołego, radosnego i przede wszystkim obdarzonego wielką miłością rodziców chłopca. Bo zarówno księżna Kate, jak i jej małżonek zawsze w wywiadach podkreślają, że chcą wszystkie swoje dzieci wychowywać w taki sposób, w jaki wychowywani są ich rówieśnicy - powiedziała Iwona Kienzler.

Ekspertka o przyszłej roli księcia Louisa. Mówi o planach jego ojca

Iwona Kienzler w rozmowie z nami przyjrzała się również temu, jak będzie wyglądać dorosłe życie najmłodszego syna księcia Williama i księżnej Kate. - Ponieważ Louis raczej nie zasiądzie na tronie, a jeżeli Williamowi uda się zrealizować jego plany, w bardzo ograniczonym stopniu będzie wypełniał obowiązki związane z przynależnością do rodziny królewskiej, właśnie takie zdjęcia będą coraz częściej pojawiać się w internecie oraz innych mediach, które będą ilustrowały ważne momenty w jego życiu. W przeciwieństwie do najstarszego syna księcia Williama i księżnej Kate, George'a, który kiedyś zostanie królem i od którego już teraz wymaga się nieco więcej niż od jego rodzeństwa - podsumowała ekspertka.