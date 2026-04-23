Ilona Felicjańska przez lata zmagała się z chorobą alkoholową. Była modelka już wcześniej zabierała głos na temat swojego uzależnienia i drogi do trzeźwości. Ostatnio Felicjańska pojawiła się w najnowszym odcinku podcastu "Galaktyka Plotek", gdzie wróciła wspomnieniami do trudnych momentów w swoim życiu. Wypowiedziała się także na temat abstynencji.

Ilona Felicjańska zapytana o abstynencję. Dosadna odpowiedź

- Mówiłaś wprost, bez owijania w bawełnę, o swoich zmaganiach z chorobą alkoholową. Ja rozumiem, że ty teraz jesteś abstynentką? Czy to jest tak, że można wyjść z choroby alkoholowej i pozwalać sobie raz na jakiś czas na jakieś drinki? - spytał prowadzący Marcin Wolniak. Felicjańska przyznała, że nie ma takiej możliwości. - Nie ma picia kontrolowanego, nie ma ćpania kontrolowanego, nie ma niczego kontrolowanego, jeżeli cokolwiek, co robimy, jest zatwierdzone jako uzależnienie. Nie ma kontroli. Każdy pierwszy gest, ruch, kieliszek, powoduje powolne wracanie do nałogu i to nie do początku, nie do początkowej fazy, tylko do tej, jak kończyliśmy picie i powoduje upadek - mówiła.

Była modelka nazwała uzależnienie "nowotworem duszy". - Uzależnienie można zatrzymać, ale tylko rozwój i praca nad sobą może spowodować, że zaczniemy dobrze i prawidłowo żyć. Poza tym mamy też zalecenia. Tak jak choroba, jak inne choroby, jak nowotwory, musisz przestrzegać pewnych zaleceń, tak samo i tutaj. Jeżeli tych zaleceń nie przestrzegasz, to możesz doprowadzić do nawrotu tej choroby. A ja już nie chcę nawracać - wyznała.

Ilona Felicjańska mogła liczyć na wsparcie rodziny. Tak mówiła o swoich synach

Ilona Felicjańska nie ukrywa, że ogromną rolę w procesie jej zdrowienia odegrali bliscy. Była modelka mogła liczyć na ogromne wsparcie ze strony synów. - Jestem im bardzo wdzięczna, że nigdy we mnie nie przestali wierzyć. Wiadomości, jakie od nich dostałam. "Mamo, czekamy na tę mamę, którą kochamy. Czekamy na tę mamę, którą znamy, tę, która dawała nam tyle czasu i uwagi, która dała nam tyle wspomnień". To były takie słowa, które były moją najsilniejszą motywacją zewnętrzną, że nie poddam się - mówiła w "Galaktyce Plotek".

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.