Donald Tusk pokazał na Instagramie, jak spędza swoje urodziny - zaczął dzień od biegu w Łazienkach Królewskich, a później wrócił do codziennych obowiązków. Nie zabrakło też tortu i osobistych akcentów, w tym archiwalnych zdjęć oraz refleksji o życiu. Premier podkreślił, że jest spełniony prywatnie. A czego z okazji urodzin życzą mu Agata Młynarska i Doda?

W rozmowie z nami Agata Młynarska postawiła na osobisty i rozbudowany przekaz do Donalda Tuska, odnosząc się zarówno do zdrowia, życia prywatnego, jak i sytuacji w kraju. "69 lat to już niezły dystans - więc życzę przede wszystkim zdrowia i kondycji, żeby mógł pan robić to, co tak lubi, czyli zdrowo biegać, w bezpiecznych, zielonych miastach, w kraju, który kocha wolność, jest pełen szacunku dla wszystkich ludzi, daje równe prawa małżeńskie wszystkim. Życzę, aby uprawiając swój ukochany jogging, nie musiał pan omijać szerokim łukiem patoschronisk, bo je pan zlikwiduje" - przekazała dziennikarka.

"Życzę też panu wiernych wyborców wśród pacjentów, którzy liczą na normalność służby zdrowia. Życzę również szczerych, serdecznych uśmiechów od tych, którzy są wokół pana. Przyda się też spokojny sen, dobry czas z rodziną i przyjaciółmi, śmiech, dystans i spojrzenie do lustra, w którym zobaczy pan twarz faceta, do którego ma pan szacunek i zwyczajnie go lubi! Życzę też panu siły do walki o szczęśliwą i bezpieczną Polskę w Unii Europejskiej. Wszystkiego dobrego!" - napisała Młynarska. Zupełnie inną formę wybrała Doda. Wokalistka, zapytana, czego życzy Tuskowi z okazji urodzin, ograniczyła się do krótkiego komunikatu. "Spotkania ze mną" - przekazała nam gwiazda. Myślicie, że do niego dotrze ta wiadomość?

Doda na arenie politycznej. Jej spotkanie z Karolem Nawrockim wielu zaskoczyło

W lutym Doda złożyła wizytę parze prezydenckiej. Cel spotkania był jasny od początku - wokalistka przyszła do Nawrockiego, aby walczyć o prawa zwierząt i nagłośniła tym samym problem patoschronisk, z którymi walczy od początku roku. Gwiazda przekazała prezydentowi, że oczekuje realnych działań i zmian systemowych. Wyraziła przekonanie, że po nagłośnieniu sprawy pojawi się większa determinacja, by ukrócić nieprawidłowości i poprawić sytuację w schroniskach, a także zwróciła uwagę na potrzebę zaostrzenia przepisów wobec sprawców znęcania się nad zwierzętami.