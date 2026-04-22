W dniach od 31 maja do 3 czerwca odbędzie kolejny obóz treningowy Anny Lewandowskiej. Tym razem trenerka zaprasza zainteresowane osoby na Ibizę, a dokładniej do luksusowego hotelu Nobu. By wziąć udział w wydarzeniu, należy jednak słono zapłacić. Ceny na obozie Lewandowskiej są zróżnicowane - wszystko jest zależne od rodzaju pokoju. W lokum dwuosobowym kwota za jednego uczestnika sięga 2250 euro - czyli około 9,5 tysiąca złotych. Przy pokoju jednoosobowym koszt to już 3050 euro - czyli prawie 13 tysięcy złotych.
Co otrzymujemy w cenie obozu? To nie tylko treningi z Lewandowską i pobyt w ekskluzywnym hotelu. W planie wydarzenia widnieje również m.in. "holistyczna regeneracja" - w tym zabiegi w spa, zwiedzanie wyspy z przewodnikiem oraz ekskluzywna gastronomia. Czy te cztery dni są jednak warte tysięcy euro?
- Za taką kwotę i za taki krótki wyjazd - zdecydowanie nie - skomentowała w rozmowie z Plotkiem Paulina Śmietanka, prowadząca na Instagramie profil @paulaa_fitness. Podobnego zdania jest również Wioleta Jończyk, uczestniczka zawodów bikni fitness, znana w sieci jako @fitness_viola_official. - Ja teraz będę miała obóz na Bali, który będzie o połowę tańszy. Jestem w ładnym szoku, niezły rozmach - oceniła krótko. Odmienne podejście do sprawy ma jednak trenerka kobiet Paula Kowalikowska, która prowadzi profil @paula_fit_and_lifestyle. - Skoro dała taką cenę to znaczy, że jest tyle wart. Każdy niech działa tak, jak uważa - skomentowała dla Plotka.
Wydarzenia z serii "Camp by Ann" stały się jednym z ważnych punktów w kalendarzu Lewandowskiej. W 2025 roku gwiazda zorganizowała obóz treningowy w Turcji w luksusowym hotelu w okolicach Antalyi. Uczestniczki mogły liczyć na takie aktywności jak: karate cardio kick the barre czy naukę bachaty. Nie zabrakło również integracyjnej kolacji. Co ciekawe, w zeszłym roku za to wydarzenie zapłacić trzeba było 3,3 tys. euro - czyli około 14 tys. złotych. W cenie nie było biletów lotniczych - dojazd na miejsce był w zakresie własnym uczestniczek.