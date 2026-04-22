Ilona Felicjańska była gościnią ostatniego odcinka podcastu "Galaktyka Plotek". Jednym z tematów, które poruszyła w rozmowie z Marcinem Wolniakiem był jej udział w show "Królowa przetrwania". Celebrytka odniosła się przy tym do komentarzy, których na jej temat udzieliła przed kamerami Maja Rutkowski - inna uczestniczka programu.
Prowadzący podcast dopytał celebrytkę o słowa Rutkowski, iż wolałaby "kupić dziesięć jajek niż pół litra". Żona Krzysztofa Rutkowskiego powiedziała to w programie, odnosząc się do choroby alkoholowej, z którą zmagała się niegdyś Felicjańska. Kobiety kłóciły się wcześniej przed kamerami, poruszając temat "luksusowego" życia Rutkowskich. Maja skomentowała później w jednym z wywiadów, że Ilona jest też "ostatnią osobą, która powinna komuś zwracać uwagę".
Była modelka jasno odnosi się teraz do tych słów. - Ja wiele razy upadałam i wiele błędów popełniłam, ale nikt nie odbierze mi mojego wykształcenia. Tego, że jestem instruktorem terapii uzależnień, jestem terapeutą środowiskowym - podkreśliła na starcie Felicjańska.
Ja mam wiedzę. Ja nie potrzebuję chodzić i mówić, że ja to wszystko wiem (...). Jestem teraz na studiach na psychologii zresztą, (...) jeszcze zamierzam po psychologii iść na terapeutę uzależnień, bo to mnie bardzo fascynuje i uważam, że wiedzę o człowieku mam bardzo dużą. I jeżeli Maja tak uważa, to okej. Znowu, im większą wiedzę mam, tym bardziej daję prawo ludziom do posiadania swojego własnego zdania i wypowiadania go
- skomentowała w "Galaktyce Plotek".
W dalszej części wypowiedzi Felicjańska wyznała, że jej zdaniem, każdy z nas powinien ostatecznie skupić się właśnie na samorozwoju. - To, nad czym ważne, abyśmy pracowali, to jesteśmy my sami. To jest nasza umiejętność bycia w tym świecie, nie brania zbyt serio tego wszystkiego, co się dzieje - zaznaczyła była modelka. - Posiadanie pewnego dystansu, umiejętność obserwowania, umiejętność zrozumienia, że każdy z nas jest na jakimś innym poziomie świadomości, miał inne wychowanie, ma inne wartości, wychowywał się w innym miejscu - dodała do tego, powracając na koniec niejako do słów Rutkowski.
- Każdy z nas jest nieco inny, pomimo tego, że każdy jest człowiekiem. I każdy ma prawo mieć swoje zdanie - skwitowała Felicjańska.