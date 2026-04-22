Ilona Felicjańska od lat jest obecna w polskim show-biznesie. Nie da się ukryć, że od tego czasu miała okazję być twarzą wielu reklam. W rozmowie z Marcinem Wolniakiem w "Galaktyce Plotek" celebrytka opowiedziała o najbardziej dochodowej reklamie na swoim koncie. Felicjańska ujawniła, o jaki produkt chodziło.

Marcin Wolniak postanowił zapytać Felicjańską o najbardziej dochodową reklamę. - Taka reklama, która bardzo mi pomogła, (...) to były plasterki przyklejane na ramię. I to był taki moment, kiedy tak bardzo tych pieniędzy potrzebowałam - przyznała, dodając, że wówczas była trzeźwa. Jak wiadomo, celebrytka przez długi czas zmagała się z problemem alkoholowym. - To był moment, kiedy byłam trzeźwa. To życie pokazuje za każdym moim podjęciem decyzji o byciu trzeźwą, o wzięciu odpowiedzialności za to życie i za tworzenie go, idą cudowne momenty mojego życia. Najpiękniejszy mój czas, największe sukcesy, to z czego jestem najbardziej dumna, było zawsze na trzeźwo. To też pokazuje, że ten świetny nastrój po alkoholu jest złudny, oszukujący nas - zauważyła.

Gdy Felicjańska dowiedziała się o tym, że udało się jej wygrać casting, nie wiedziała, jak zareagować. - Ja pamiętam jak dziś, jak dowiedziałam się, że wygrałam tę reklamę i wiedziałam, że bardzo potrzebuję w tamtym momencie tych pieniędzy. Stałam w jednej z galerii i miałam taki moment: "jak ja się mam ucieszyć?" - wspominała w "Galaktyce Plotek". - Uczymy się, że uzależnienie jest chorobą emocji. Uczymy się tych emocji i radzić sobie z tymi emocjami na trzeźwo, ale jakoś nie byłam gotowa na to, aby się ucieszyć na trzeźwo - ujawniła.

Celebrytka zastanawiała się, jak poradzić sobie z radością na trzeźwo. Szukała odpowiedniego pomysłu, jak wyrazić szczęście. - Niesamowite to było dla mnie wydarzenie, jak potrafiłam się smucić. Ja już nauczyłam się te porażki jakoś, i cały czas uczę, odbierać na trzeźwo i stawiać im czoła. Wtedy miałam tak: "jejku, jak ja mam się ucieszyć na trzeźwo". To było też dla mnie ważne. Zaczęłam szukać tych pomysłów, jak ucieszyć się na trzeźwo. Uzależnienie tak nas zniewala, że przestajemy umieć przeżywać życie bez tego zniewalacza - podkreśliła w rozmowie z Marcinem Wolniakiem.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom