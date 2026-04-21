Media obiegła informacja o tym, że Kris Jenner ma nie być zadowolona z efektów liftingu. "Lifting twarzy Kris Jenner już zaczyna się 'rozluźniać'. Nie jest zadowolona z efektów i desperacko chce poprawki - uważa, że rezultat nie utrzymał się tak, jak oczekiwała. Jest wściekła, że Denis Richards i Lori Loughlin wyglądają bardzo dobrze, a ona w porównaniu wypada blado" - przekazał informator w rozmowie Radar Online. O ocenę sytuacji poprosiliśmy eksperta od medycyny estetycznej, Krzysztofa Gojdzia.

W rozmowie z nami Krzysztof Gojdź wytłumaczył, na czym dokładnie polega lifting. - Lifting chirurgiczny twarzy i szyi - w dużym uproszczeniu - polega na mechanicznym uniesieniu i napięciu tkanek (skóry, powięzi). Natomiast dla trwałego i naturalnego efektu niezwykle istotne jest równoległe stosowanie zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, które ujędrniają skórę i stymulują jej regenerację od wewnątrz - powiedział.

Krzysztof Gojdź wyjawił, dlaczego w przypadku Kris Jenner efekt zabiegu może nie być trwały. "To, jak długo utrzymują się rezultaty, zależy m.in. od wieku, jakości skóry, stylu życia, predyspozycji genetycznych, techniki zabiegu oraz późniejszej pielęgnacji. Dlatego u jednej osoby efekt może być widoczny dłużej, a u innej krócej - i jest to całkowicie naturalne. Warto podkreślić, że lifting – także w przypadku tak świadomych pacjentek jak Kris Jenner – daje efekt uniesienia i napięcia tkanek, ale nie poprawia w pełni jakości skóry" - dodał.

W dalszej części rozmowy Krzysztof Gojdź wyjawił, że rozmawiał z Kris Jenner na temat zabiegów. Co jej doradził? - Miałem przyjemność spotkać Kris Jenner, rozmawiać z nią i doradzać w zakresie medycyny estetycznej, szczególnie jeśli chodzi o ujędrnianie skóry i stymulację produkcji kolagenu. Każdej gwieździe, w tym Kris Jenner, przed czy po liftingu proponuję zabiegi z Biosomami (egzosomy/ komórki macierzyste), aby najpierw przygotować skórę do operacji, a później po liftingu zwiększyć ukrwienie, dotlenienie skóry i jeszcze bardziej pobudzić skórę do produkcji kolagenu i jej napięcia - dodał. Krzysztof Gojdź wykonuje ten zabieg w swoich gabinetach.