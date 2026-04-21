Felicjańska o zarobkach w "Królowej przetrwania". Wspomniała o kwocie

Program "Królowa przetrwania" wzbudza wielkie emocje. W najnowszej edycji formatu występują m.in. Karolina Pajączkowska, Dominika Rybak oraz Monika Jarosińska. Na udział w show zdecydowała się także Ilona Felicjańska, która od początku pełni rolę liderki grupy. Nie jest to łatwe zadanie, a w jej drużynie "Bombowych bab" nie brakuje spięć. Ilona Felicjańska opowiedziała o udziale w programie w najnowszym odcinku podcastu "Galaktyka Plotek".

"Królowa przetrwania". Ilona Felicjańska o zarobkach w formacie. Były wysokie?

Prowadzący Marcin Wolniak zapytał Ilonę Felicjańską, czy mogła liczyć na dobre wynagrodzenie w programie "Królowa przetrwania". - Wiesz co, w tym momencie wiem, że powiedziałam zdecydowanie za mało, ale tak. No to jest program, za który dostaje się pieniądze, tylko nigdy nie wiesz, jaka to jest kwota wystarczająca - zaczęła. Felicjańska zaznaczyła, że zarobek z programu pozwolił jej na nowy start.

- Dla mnie była to kwota, która pomogła mi stanąć na nogach, bo ja kolejny raz uciekłam z relacji z mężczyzną bez niczego, ale uciekłam żywa. Uciekłam po to, aby się ratować, aby wyjść z bardzo dużego bagna, w jakie pozwoliłam sobie spaść - dodała.

"Królowa przetrwania". Ilona Felicjańska odmówiła udziału w programie. "To nie jest łatwe"

Ilona Felicjańska wspomniała także o tym, jak zareagowała na propozycję wzięcia udziału w "Królowej przetrwania". Początkowo nie była przekonana. - Ja powiedziałam zdecydowanie nie, jak usłyszałam, o co chodzi, ponieważ to już był taki moment, gdzie ja faktycznie byłam zmęczona tym życiem, mieszkaniem w Warszawie, show-biznesem, funkcjonowaniem w mediach. Bo to nie jest łatwe, takie życie na forum publicznym - wyznała w podcaście Plotka.

Producenci nie odpuścili i namawiali Felicjańską do rozważenia propozycji. - Dostałam propozycję, tuż po tym, jak kończyłam roczną terapię zamkniętą, terapię uzależnień w chrześcijańskim ośrodku. I powiedziałam: Nie. Po czym oni powiedzieli: No niech się pani zastanowi, bo być może pani udział jest potrzebny. Być może warto jest pokazać inny punkt widzenia. I to mnie przekonało, chociaż teraz, patrząc na to, co się dzieje dookoła, moja obecność tam jest nieoczywista - dodała.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.