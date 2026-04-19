Otwarcie sezonu wyścigowego na Służewcu przyciągnęło tłumy. Na gości wydarzenia czekał m.in. koncert Jana Młynarskiego z Warszawskim Combo Tanecznym, pokaz mody w warszawskim stylu oraz klimatyczne etiudy retro. Na otwarciu nie zabrakło również znanych twarzy, gwiazdy chętnie pokazały się w eleganckich stylizacjach, wpisując się w wyjątkowy klimat dnia. Kto zaprezentował się najlepiej? O ocenę kreacji poprosiliśmy stylistkę mody Ewę Rubasińską-Ianiro.

Zobacz wideo Senyszyn o Trzaskowskiej. Wspomniała o swoich koralach

Na otwarciu sezonu wyścigowego pojawił się Rafał Trzaskowski. Polityk z uśmiechem pozował do zdjęć, a uwage przykuła jego stylizacja. Zaprezentował się w marynarce w kratę, białej koszuli, bordowym krawacie oraz granatowych spodniach. Do całości dobrał jasne mokasyny. Kreacja prezydenta Warszawy nie zachwyciła Ewy Rubasińskiej-Ianiro. - Są stylizacje złe. Są nietrafione. I są takie, które powinny mieć własną kategorię ostrzegawczą. Najnowszy look Rafał Trzaskowski trafia dokładnie tam, bez negocjacji. Jeszcze niedawno był symbolem politycznego smart casualu: czysto, nowocześnie, minimalistycznie. Dziś? Estetyczny chaos w wersji więcej znaczy gorzej - przekazała nam.

Co nie zagrało w stylizacji Trzaskowskiego? - Za dużo elementów, zero kontroli. Największy grzech? Proporcje. Jasne mokasyny i ciemne spodnie dają optyczne skrócenie nóg i złamanie sylwetki. Błąd absolutnie podstawowy. Dalej jest tylko bardziej przypadkowo, krawat próbujący rozmawiać z kratą marynarki kończy w modowym chaosie - skwitowała. Po kadry z wydarzenia zapraszamy do naszej galerii zdjęć.

Wyścigom przyglądali się także Jan Lubomirski-Lanckoroński i jego żona Helena Mańkowska. Książę, podobnie jak Rafał Trzaskowski, zaprezentował się w garniturze w kratkę. Show skradła jednak hrabianka, która brylowała w czarnych spodniach, białej marynarce i bordowym kapeluszu. Ekspertka pochwaliła jej stylizację. - Spokojnie, świadomie, proporcjonalnie. I choć ktoś mógłby powiedzieć 'a może jednak sukienka?". Nie, nie, spodnie są absolutnie w porządku. Pod warunkiem, że są dobrze dobrane. A tutaj są - usłyszeliśmy.

Zdaniem Rubasińskiej-Ianiro, to Jan Lubomirski-Lanckoroński wypadł najgorzej na wydarzeniu. - Garniturek, jak od młodszego brata. Za krótka marynarka, rękawy od niższej sylwetki, spodnie za ciasne i pogniecione - powiedziała nam.