Joanna Opozda i Antek Królikowski zdecydowali się na sformalizowanie związku w 2021 roku, ale ich małżeństwo nie trwało długo. Na początku 2022 roku, na krótko przed narodzinami syna, para się rozstała. Do dziś jednak nie udało im się jednak uzyskać rozwodu. 17 kwietnia rozpoczęła się kolejna rozprawa, na której tym razem stawili się obydwoje. Zwrócili uwagę swoimi stylizacjami. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Ewę Rubasińską-Ianiro. To zauważyła ekspertka.

To Joanna Opozda i Antek Królikowski przekazali stylizacjami na rozprawie rozwodowej

Joanna Opozda przybyła do warszawskiego sądu w białym garniturze. Antek Królikowski zdecydował się na ciemne kolory - brązową marynarkę, czarny T-shirt i spodnie w tym samym odcieniu. Stylistka, Ewa Rubasińska-Ianiro, zauważyła, że (jeszcze) małżonkowie są "jak dzień i noc". - Różnice nie do pogodzenia przeniosły się z auli rozpraw na ich look. Ona świeża, niewinna w modnej bieli, ale z trendującymi, gwiazdorskimi dodatkami oraz bardzo na czasie fasonem zwężanej mocno w talii marynarki - podkreśla ekspertka.

Stylizacja Antka Królikowskiego do specjalistki modowej nie przemawia. - Ciemno, ciężko. Teoretycznie wszystko się zgadza - jest zarost od barbera, jest stylizacja, ale efekt końcowy mówi coś zupełnie innego. W komunikacji wizerunkowej to nazywa się brutalnie: brak kontroli przekazu - wyjaśniła Rubasińska-Ianiro.

Joanna Opozda i Antek Królikowski do tej pory nie mogli dojść do porozumienia

Pierwsza rozprawa aktorów w związku z rozwodem odbyła się w lutym 2024 roku. Od tego czasu odbyło się kilka kolejnych rozpraw sądowych, ale ostatecznie żadna z nich nie zakończyła się oficjalnym zakończeniem małżeństwa.

Rozprawa 17 kwietnia rozpoczęła się o godzinie 9. Joanna Opozda pojawiła się w sądzie w obstawie ochrony. Jak podaje Pudelek, byli partnerzy nie przywitali się ze sobą. Jak donosi z kolei "Super Express", niewykluczone, że będzie to ostatnia rozprawa Opozdy i Królikowskiego, jednak wyrok może zostać ogłoszony dopiero po kilku dniach.