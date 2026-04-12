Donald Tusk podróżuje obecnie po Azji. W niedzielę 12 kwietnia polski premier wylądował wraz z delegacją w Seulu w Korei Południowej, gdzie oficjalnie przywitano go na lotnisku. Jest to pierwsza wizyta szefa polskiego rządu w tym kraju od ponad ćwierć wieku. Opublikowanym z wydarzenia nagraniom przyjrzała się na prośbę Plotka ekspertka ds. PR Marta Rodzik.

Zobacz wideo Tusk odniósł się do afery z Kłodzka. "Obleśna polityka"

Donald Tusk w Korei Południowej. Tak polski premier zachowywał się u boku koreańskich przedstawicieli

Podczas wizyty w Korei premier ma spotkać się z prezydentem Li Dze Mjungiem oraz premierem Kim Min-seokiem. "Głównymi tematami rozmów mają być współpraca przemysłu zbrojeniowego i bezpieczeństwo globalne" - poinformowała agencja Reuters. Przywitanie Donalda Tuska w Seulu było bardzo oficjalne. Przed polskim szefem rządu rozłożono nawet czerwony dywan. Marta Rodzik dostrzegła również więcej ważnych szczegółów. - Tempo chodu pana premiera zostało dopasowane do przedstawicieli Korei Południowej, starał się nie tracić kontaktu wzrokowego, gdy kierował swoje zdania - jest to odbierane jako wyraz szacunku - skomentowała ekspertka.

- Delikatny gest ręką podczas przejścia na czerwonym dywanie jest zaznaczeniem do kogo się zwraca. Strój poprawny dyplomatycznie, klasyczny garnitur i kolory - dodała specjalistka od PR-u. Jak podały media, po opuszczeniu Korei premier Tusk ma udać się do Japonii.

Internauci ekscytują się wyjazdem Donalda Tuska do Korei. "Tak trzymać, panie premierze"

Pod nagraniem z przywitania Donalda Tuska na lotnisku w Seulu prędko zaroiło się od komentarzy. Obserwatorzy premiera docenili jego zaangażowanie, nie kryjąc ekscytacji z jego podróży do Azji. "Brawo, panie premierze! Wysoka elegancja, szyk i reprezentacja naszej ojczyzny zawsze na wysokim poziomie dyplomacji", "Owocnych rozmów, premierze", "Jak dobrze, że pana mamy", "Tak trzymać, panie premierze", "Tak się wzmacnia pozycję Polski na świecie. Brawo!" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.